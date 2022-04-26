可口可樂昨日（25日）宣佈重新推出玻璃樽裝，加上天氣開始熱，不少網民都大為期待，直言玻璃樽裝才是真正的可樂，亦是最好飲的版本，更笑言膠樽是「邪魔外道」。不過可口可樂網站，原來有提供正確飲可樂的步驟和方法，令一眾網民大為驚訝，指自己一直都做錯了，未能飲到真正的可樂。



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「可口可樂」及其他系列汽水玻璃樽，自2021年宣布停產後，公司25日宣布，即日起重推玻璃樽裝飮品，雖然新玻璃樽用料比過去輕，不過可口可樂將會沿用過去的瓶身設計，務求令手感不變。網民一方面歡迎玻璃樽版本回歸，另一方面亦開始討論可樂怎樣才算好喝。然而，在可口可樂官網，已經有了一套「官方推介」。

👇👇👇按圖看可樂官方正宗4個飲可樂步驟👇👇👇

Step 1. 官網表示，可樂的絕佳口感是在攝氏3度，因此應該儲存在3度的雪櫃，而且一拿出來即喝。

Step 2.要用玻璃杯裝可樂，而且杯子最好冰涼及透明的，以免可樂變暖。

Step 3.如果要加冰塊，最適合的份量是杯子的2/3滿，不宜過多或太少。

Step 4.最後加一片新鮮檸檬，令口感層次更豐富。



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不少網民都對最後要加一片檸檬而大感驚訝，雖然市面上已經有檸樂，不過想不到在「網方指引」也出現。大家平日喝可樂時，會這麼講究嗎？還是直接打開就飲？留言分享一下吧！

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