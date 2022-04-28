《SMTM》男星摸9歲男童屁股被捕　庭上曝真實動機　網民：極嘔心

【Osshun Gum/高等Rapper/SMTM/SHOW ME THE MONEY/非禮】韓國一名Rapper本身人氣急升，卻遇上事業瓶頸，回到家鄉後更精神失常非禮男童。摸受害者屁股的原因，竟是因為當刻想食屎？



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23歲的韓國Rapper Osshun Gum（又稱Ocean Gum，本名崔河民）曾參加《SHOW ME THE MONEY》，以及在《高等Rapper》打入決賽，但近日則傳出他非禮男童，更被對方父母告上法庭。

Osshun Gum曾參加《高等Rapper》 / 節目截圖

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案情指Osshun Gum於2021年犯案，在釜山海雲台附近隨意觸碰一名9歲男童的屁股。辯方律師求情時指，Osshun Gum因為音樂事業發展得不順利而身心受挫，只能離開首爾回到家鄉全州，2021年6月被判斷為「精神障礙」而入住精神病院數個月。

律師坦言Osshun Gum當時神智不太清醒：「說出來也許很難令人相信，但他摸男童屁股的原因是『想吃排泄物』。」全州和釜山相距189公里，他當日亦是自行搭的士穿州過省，沒有通知任何人。

Osshun Gum已在粉絲聊天室承認罪行

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其實Osshun Gum在非禮他人前已發生過不少失常行為，如當眾脫光衣服、全裸躺在馬路上等等。2020年他曾在IG自爆生活困難，拖欠政府不少款項：「還有332萬韓圜（港幣約20,480元）的健康保險金和17個月的國民年金未繳交，以我這年紀而言是個沉重的包袱。」他更因財困一度染上賭癮。

Osshun Gum已在粉絲聊天室承認罪行，他向受害人及其家屬道歉：「希望能再給我一次機會，能用音樂去幫助這個社會。」

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