【LE SSERAFIM/Kazuha/宮脇咲良/金采源/IZ*ONE/秀智】LE SSERAFIM集合IZ*ONE兩位人氣成員，加上出道前被爆黑歷史，最後在一片爭議聲中出道。不過竟然有位日本成員被封清泉，更靚到似秀智2.0？



LE SSERAFIM / IG @le_sserafim

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韓國女團LE SSERAFIM的3名成員曾在節目《PRODUCE 48》亮相，其中Sakura（宮脇咲良）和金采源更是前女團IZ*ONE一員。加上早前成員金佳藍被爆曾是太妹，在學校黑板畫上裸露女性，又上傳寫有「殘障」、「今天Sex怎樣？」Caption的自拍照，種種爭議未出道已引起討論。

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LE SSERAFIM昨天（5月2日）推出新歌《FEARLESS》，出道Showcase開全咪表演，MV一出即時紅到登上YouTube香港熱門音樂影片第10名，一個討論區至少3個熱門Post。當中日本成員Kazuha的美貌令一眾網民都很驚訝，比起本身的宣傳照更加驚為天人，更幫她加上「第二個秀智」的美譽。一起來了解這位新人吧！

Kazuha / IG @le_sserafim

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Kazuha 카즈하

本名：中村一葉

出生日期：2003年8月9日

國籍：日本

身高：170cm

所屬團體：LE SSERAFIM

擔當：Rapper

所屬公司：Source Music（HYBE旗下）

👇點撃圖片看Kazuha靚相👇

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Kazuha從3歲開始學習芭蕾舞和現代舞，2015年至2019年期間每年都在日本全國的芭蕾舞比賽中獲獎，例如大阪枚方市全國比賽第6名、神戶市全國比賽女子青少年第一名等。

之後她去到歐洲各地進行芭蕾舞演出，包括芬蘭、愛爾蘭、波蘭，直到2020年高中2年級出國讀書，就讀荷蘭國家芭蕾舞學院。留學期間被Source Music代表發掘，於是來到韓國當練習生。

秀智當年以Miss A出道同樣爆紅 / IG @skuukzky

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Kazuha不是已曝光練習生，實際練習時間不明，但因為早前大部份Source Music及HYBE的練習生都未有出道或已退社，有傳她連同金佳藍及另一新人洪恩彩都是2022年1月左右才加入公司。

LE SSERAFIM（左起）Kazuha、采源、金佳藍、Sakura、洪恩彩、許允真

她擅長的芭蕾舞在K-pop偶像中較少見，加上Kazuha起初是認真學舞希望成為芭蕾舞者，而不是一直都有明星夢。韓國網民表示：「秀智出道的時候，我也因為她太漂亮所以覺得很衝擊，現在就是當時那種感覺」、「完全就是國民初戀類型，一看就是韓國人會喜歡的長相」、「像秀智+Nine Muses敏荷」。你又覺得Kazuha和秀智相像嗎？留言說說吧！

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