【減肥/減肥餐單/瘦身/韓國減肥/Detox果汁/檸檬水減肥】夏天快到，怕手臂有拜拜肉又有肚腩仔？一名韓國KOL就實測飲檸檬水減肥，竟然無痛瘦身16KG，更教大家如何自製Detox果汁，以低成本達到燃脂效果！



Eunjin靠飲檸檬水Detox排毒減肥 / 행복한 은진씨

👉老爺神預測六合彩頭獎號碼 新抱中4700萬港元獎金背後故事藏洋蔥

韓國美妝KOL「행복한 은진씨」（Eunjin）在網上分享她的減肥經歷，靠飲檸檬水Detox排毒成功減走16kg，除了每天喝兩公升檸檬水，亦配合飲食及適量運動。Eunjin大方公開秘訣，包括檸檬和水的比例、如何自己做排毒Detox果汁等。

👇點撃圖片看Detox果汁減肥注意事項👇

+ 2

👉168斷食法｜減重師揭2大黃金進食時間：朝早食炸雞、用花生油都得

【1】檸檬榨汁更有效

水中加入檸檬片的功效不及檸檬汁，除了自行榨汁，買100%純檸檬汁來混合也可以。

【2】製作Detox檸檬水

每天用兩個檸檬，至少要以5倍份量的水混合，最好是1:9或2:8，否則很易牙齒酸痛或胃痛。

檸檬水減肥法下少了進食，Eunjin建議運動強度不要太高

👉減肥一定要戒食麵包？白飯麵包熱量大比拼 日媒揭吃這東西更易瘦

【3】檸檬水輕斷食

適合要極速修身的人，一星期中間三天只喝檸檬水，其他時間正常飲食。每20kg體重要喝一公升檸檬水，效果才會最顯著，大約可減到3kg。

想輕鬆修身則可以減少每日總熱量攝取的三份一或不吃晚餐，配合兩公升檸檬水同樣會漸漸見到成果，適合大時大節吃太多而變胖的人。

【4】用其他水果Detox

用其他水果做排毒果汁減肥都可以，但要留意果糖含量，一些甜度較高的水果自然有較多果糖，而不同產地的同一水果，在糖度方面隨時有很大分別。

攝取過多果糖會令血糖急升，觸發胰島素分泌，很容易出現「假肚餓」。身體並非真正需要能量，卻發出要維持血糖高水平的信號，結果不知不覺吃下更多東西。

同場加映：105KG女生「五不吃」減肥法8個月勁減40KG：粥和蒜頭都要戒！

減肥從來都只是一個口號，甚至乎是一個不可實現的都市傳說，自古以來挑戰過減肥的芸芸男女，又有幾個可以真正成功減磅。究竟是自己的意志力不夠，還是減肥的方法不對，令身體在肥胖和更肥之間不斷徘徊？成功從105KG減到現在55KG的台灣藝人小禎（胡盈禎），便大方透露自己能極速減磅的原因！👉小禎減肥