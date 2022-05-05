【選特首/李家超/行政長官】李家超頻頻落區為特首選舉造勢，亦不時爆出「黎明級金句」。5月5日在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝飲品，口直心快表示「你第日一定係識吹樂器」。



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由李家超宣佈參選開始，經常落區及會見不同團體，更不時口直心快，說出不少尷尬的另類金句，成為新式潮語，例如對一家結業店舖的東主講「生意好」，雖然東主事後表示不介意，認為只是普通打招呼，不過場面仍非常搞笑。

有網人認為李家超急才不夠，有時為講而講，強行加對白令場面尷尬，同行人士為了令場面不要太冷清只好陪笑，反而令場面再尷尬多三分。亦有網民指出，李家超只是不善辭令，偶爾鬧點小笑話無傷大雅。

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其實只要自己不尷尬，尷尬的就是別人了。大家對哪一句金句印象最深刻？留言分享一下吧！

同場加映：李家超公務生涯7大外號 因乜事被警界同袍稱為「沙塵超」？

李家超成為特首唯一侯選人，他由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」，惟亦有人撰文批評他是「抗疫鍵盤戰士」。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」👉即睇李家超7個另類外號👈