內地近日瘋傳一條影片，一名年輕新郎在婚禮的敬茶環節上，抬頭看見岳母時，忍不住呆在當場。原來對方非常年輕貌美，二人年紀相近，看到對方都忍不住笑。短短9秒的影片令網民感嘆：新郎真幸福。



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這段影片平台Bilibili用戶「糗事乞丐君」轉載的短片，受到大量網友注目，更登上了不少內地媒體的新聞版面。根據報導，影片拍攝於山東一條小村子，新郎及新娘二人因為學業成績太差，中校畢業後就被家人催著結婚。

就在訂婚當日，新郎發現岳母也十分年輕，只有32歲，而且相貌標緻。新郎跪下敬茶說「媽媽喝茶」，二人四目交投瞬間，由於沒有甚麼「長輩感」，同時當場「hang機」，更忍不住笑了出來，站在一旁的新娘、賓客們見狀也不禁大笑，連岳父都臉帶笑意。

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有留言指出，岳母因為家境較為貧困，小小年紀就出嫁了，順理成章在年輕時生了孩子，因此32歲就可以當岳母。有網民更語帶相關留言：新郎真幸福。亦有人指，岳母年紀跟一對新人相近，而且看出大家的關係都很不錯，算是「同聲同氣」，婚後出現摩擦的機會比較少。

有網民自嘲，指自己已經三十幾歲，連拍拖另一半都未有，別人已做岳母了，直言「這些機會不是屬於我的」、「我的岳母不可能這麼後生」。

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