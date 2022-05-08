【選特首/李家超/行政長官/投票】行政長官選舉今日投票。自參選以來，李家超幾零負評，不論選委、上司、下屬曾日老師甚至同學，都對他大加讚賞，有如成為一個「誇誇大會」。



👉李家超有新外號「頁問」 13個名人抵死花名：表哥、万刀甲跟一世

李家超公務生涯數十年，在不同領域都是「有朵之人」，不少人都分享跟他共事的經歷，亦出現不少金句。除此之外，亦有不同界別人士開始稱李家超是合適人選，當中不乏讚美之詞，但有的卻令網民感到「吹奏過頭」，太過誇張，更想起以前微信流行一時的誇誇群。

+ 8

👉李家超八字眉是Lady Killer ？面相學家：表面隨和內心其實是...

同場加映：李家超見妹妹飲嘢讚大個識吹樂器 8句落區時另類黎明式尷尬金句

李家超早前頻頻落區為特首選舉造勢，亦不時爆出「黎明級金句」。5月5日在西九文化區出席活動時，看到一名女孩在喝樽裝飲品，口直心快表示「你第日一定係識吹樂器」有網人認為李家超急才不夠，有時為講而講，強行加對白令場面尷尬，同行人士為了令場面不要太冷清只好陪笑，反而令場面再尷尬多三分。亦有網民指出，李家超只是不善辭令，偶爾鬧點小笑話無傷大雅。👉即睇李家超8句另類金句👈