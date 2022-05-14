【炎明熹/聲生不息/額頭/面相】相學方面額頭可看到一個人的少年運、事業運、父母與祖蔭有無助力，女生的話更可由額頭好壞看另一半。想運氣更好，後天可以靠髮型補救嗎？等玄學家為你解答！



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炎明熹（Gigi）在《星夢傳奇》奪冠後獲TVB力捧，最近還前往內地參加《聲生不息》而人氣急升，打入中國市場。眉上瀏海成為Gigi的標誌髮型，但就不是人人都Carry到，都要視乎額頭生得如何。如果不幸額頭唔靚的話又可以靠髮型補救嗎？90後玄學家謝柳汝（Tasha）就教大家從額頭看事業和愛情運！

👇點撃圖片看靚額頭的特質👇

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【1】好的額頭面相

好的額頭不能太低，最少距離眉毛約三隻手指的寬度，不夠的話就是屬於低。此外還要飽滿而圓，不能過凸像壽星公一樣，汗毛也不能過多。

【2】眉尖額窄

最差的情況是斜額過低，即是俗語講的「眉尖額窄」，因為斜代表運氣向下，會直接影響事業運，較難有機會晉升。

【3】額頭汗毛過多

代表少年時父母感情差，亦沒有祖蔭助力。貴人運稀薄會捱得比較辛苦，可能年少就要出來打工養家。

【4】日月角骨凸起

日月角就是指眉毛正中間的上方，左為日角，右為月角。若這兩部分「凸」起，擁有這特徵的人性格非常固執，工作時經常會頂撞上司，影響事業運和人緣變差。

額頭高闊而飽滿可算是運勢最好的面相 / IG @cathy_chui_official

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【5】額頭高闊而飽滿

代表這個人在其行業容易出名，事業運非常好，可能年輕時已經有貴人相助。女命的話還會有好姻緣，嫁到好老公，有幸福美滿的婚姻。

【6】M字額+顯凸

留意高額不等於M字額，如果女命髮線呈M字又顯凸的話，屬於破相；額高而且突出的話屬於「剋夫相」，感情運破裂，又稱作「美人照鏡」。這類人事業心重又自我，對另一半運勢會產生不良影響。

【7】額頭不只主宰少年運

額頭的飽滿度以及雜毛多少，都會直接影響一生的事業運，千萬別以為過了少年時期就沒有影響。

【8】改善運勢

不像眉運畫下眉就能改，額運不能靠瀏海去逆轉運勢。想改善額頭的高低飽滿可進行醫學美容，如額頭過高亦可以植髮或紋髮際線，以改變運勢。

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