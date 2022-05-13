【沙中綫/過海段/港鐵通車】港鐵沙中綫過海段星期日（5月15日）通車，當中最興奮的一定少不了一曲成名的羅同學。2021年接受採訪時，唱出「屯馬開通真的很興奮」，成為另類神曲。今次更獲港鐵邀請，拍攝宣傳歌曲的MV，可謂非常威水。



羅同學被港鐵邀請拍攝MV，還要是壓軸出場！（ 東鐵過海真的很興奮》MV截圖）

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羅同學以一首「屯馬開通真的很興奮」成名，後來再次於DSE考場外，以同一裝束受訪，令網民驚訝，原來當日的「羅先生」，其實是羅同學，亦是DSE應屆考生。一首歌唱到街知巷聞後，最近更獲港鐵邀請，在沙中綫宣傳MV獻聲，唱出以《綠䄂子》改詞的新「紅磡接通港島超興奮，為搭首班車我唔願瞓，要有本尊見證才合襯」。

除了羅同學之外，過去也出現過不少「一訪成名」的奇人，為大家帶來不少歡樂，例如反智轉身、「我嘅訴求就係想返工」等，成為新潮語之外，更有人 被cap圖製成meme，十分搞笑。

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