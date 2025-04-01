海外升學2025 | 一文睇清10大熱門地點學費/使費　最平不是台灣？

各位DSE準考生除了應試，同時都要考慮將來的升學選擇。如果有興趣去海外讀書，最好先了解詳情，有些熱門升學地方如英國、澳洲更是越早報名選擇越多。每個地區的生活指數和大學學費有異，出國留學之前亦應該要做好基本預算。《開罐OPENER》為大家整理了10個地點，包括台灣、英國、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、法國、德國、日本和韓國的學費和生活費，讓大家一文做好準備！



說到最熱門的海外升學地點，相信不少人立刻想起英國。雖然如此，但往英國留學的費用並不便宜，若選擇倫敦區大學，平均一年需要花費起碼超過50萬港元，沒有一點經濟能力的家庭都難以負擔。不過，往英國升學的好處是，英國大學一般只需修讀3年，同學畢業後可比同齡人更早投身社會賺取就業經驗。

如果要數到既經濟又實惠，兼可以賺取留學經驗的地點，實屬亞洲區的台灣莫屬。若你選擇於公立大學修讀本科生課程，一年學費、生活費、加住宿費，全包宴約3.1萬港元起！不過在德國讀大學有機會學費可以全免！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：10個熱門留學地點本科生費用一覽吧！ 👇🏻👇🏻👇🏻

【1】台灣

台灣學費和生活費比香港低廉，院校及科目種類亦較多，成績不一的同學都可以有選擇。持有DSE成績的香港學生可透過海外聯合招生委員會申請當地大學，有機會可免除入學試，部分學校亦有僑生先修部讓同學接駁大學本科課程。

修讀年期：4年制學士班、兩年制科技大學（港二技）

平均學費：每學期港幣約$5,200 - $10,500（公立）、$6,500 - $22,700（私立）

平均生活費：每月港幣約$1,500 - $4,000

住宿開支（學校宿舍）：每學期$1,400 - $3,900

預算平均總費用：每年港幣約$3.1萬 - $7.3萬（公立）、$3.7萬 - $9.8萬 （私立）

【2】日本

不少香港人都愛到日本旅行，或者喜愛當地的潮流文化，其實日本除了先到語言學校讀日文、再讀書的流程外，一些頂尖學府，如東京大學、京都大學亦有開設全英語授課課程，吸引國際學生就讀，這類學生可在入學後才學日文。在當地讀書除了學費還要另付「入學金」，類似每年的雜費，費用根據學系而有所不同。

修讀年期：4年制大學，另有專門學校等選擇

平均學費：每年港幣約$2.7萬（國立及公立大學） 、$4.9萬 （私立大學）

平均生活費：每月港幣約$7,600（大城市如東京、大阪）$5,200（中小型城市）

住宿開支（公寓套房）：每月港幣約$3,600 - $5,800（東京）、$2,600 - $4,500（大阪）、$1,600 - $2,300（其他中小型城市）

預算平均總費用（以東京為例）

國立及公立大學：每年港幣約$19.6萬

私立大學：每年港幣約$21.8萬

【3】韓國

韓國影視發展蓬勃，吸引不少同學留意當地留學的相關資訊，亦有較多人修讀電視電影相關的學科。亦有較蓬勃的發展，因此越來越多人選擇到韓國留學。和日本一樣，不懂韓文的話要先在語學堂讀完才可以正式入學，DSE之外韓國大學亦很看重高中三年的在校成績！

修讀年期：4年制大學

平均學費：每學期港幣約$7,600 - $10,400，另加註冊費、書簿費、保險等

平均生活費：每月港幣約$3,200（首爾）

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$1,000 - $2,500（首爾）

預算平均總費用（以首爾為例）：每年港幣約$10.8萬 - $13萬

【4】英國

英國擁有優良的教育制度，更擁有歷史悠久的高級學府，若說是香港人最熱門的留學地點，相信沒什麼人有異議吧！成績許可的同學，IELTS只需考獲6.0或以上即可以選擇直接升讀Year 1；若英語能力有所不足，則可先修讀1年大學銜接課程，再升讀Year 1。

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$13.7萬 - $49萬

平均生活費：每月港幣約$5,500（倫敦）、$4,000（其他城市）

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$1.2萬（倫敦）、$8,800（其他城市）

預算平均總費用：每年港幣約$52.3萬（倫敦）、$46.7萬（其他城市）

【5】澳洲

除了英國，澳洲都是另一個港人熱門的留學地點，其教育系統和修讀年份都與英國相約。有DSE學歷的同學，IELTS需考獲6.0或6.5以上，即可以直接報讀Year 1，此外亦有1年基礎班再升讀大學的制度。

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$10.8萬 - $24.7萬

平均生活費：每月港幣約$3,000

住宿開支（學校宿舍或合租）：每月港幣約$6,000 - $1萬

預算平均總費用：每年港幣約$24萬 - $37.9萬

【6】加拿大

加拿大同樣屬於熱門的移民國家，社區內有不少華人居住，也有不少著名學府。除了DSE成績外，IELTS也要考獲6.0 / 6.5以上！

修讀年期：4年制大學、3年制公立學院學位課程

平均學費：每年港幣約$16.4萬（大學）、$10萬（公立學院）

平均生活費：每月港幣約$1萬 - $1.2萬（多倫多、溫哥華）、$8,000（其他中小型城市）

住宿開支（分租有獨立房間，非地下室）：每月港幣約$7,000 - $9,000（多倫多、溫哥華）、$4,400 - $5,500（其他城市）

預算平均總費用：每年港幣約$36萬（多倫多、溫哥華）、$28.8萬（其他城市）

【7】美國

美國是世界不少頂尖學府的所在地，例如著名的常春藤聯盟，而香港人之間較熱門的學系包括經濟、工程、藝術等。留意美國的學費及生活費相對較高，而且DSE成績亦不是唯一收生標準，當地大學同樣重視學生高中的校內成績、課外活動、專長、TOEFL成績等等。

修讀年期：4年制大學

平均學費：每年港幣約$21.7萬 - $31.1萬（公立）、$35萬 - $46.6萬（私立）

平均生活費：每月港幣約$7,000 - $1.1萬

住宿開支（學校住宿）：每月港幣約$6,500 - $1.3萬

預算平均總費用：每年港幣約$48.9萬（公立）、$63.3萬（私立）

【8】紐西蘭

紐西蘭對比其他英語地區學費相對較低，而且每到長假期都可申請短期全職工作幫補使費。各大學有不同的收生標準，但有意報讀的同學英語能力平均需達TOEFL 79-81分或IELTS 6.0或以上程度。

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$9.8萬 - $18萬

平均生活費：每月港幣約$4,000 - $6,000

住宿開支（學校宿舍）：每月港幣約$5,700 - $8,300

預算平均總費用：每年港幣約$28.9萬

【9】法國

法國充滿文化和藝術氣息，學科種類亦很多，例如奢侈品管理學科，又例如《金融時報》2024年尾公佈的歐洲商學院排名中，前10名院校有4間都在法國，而且當地國際學生都合資格申請獎學金，對留學生荷包相對友善。想往法國留學的同學，法文等級須達DE L F B2程度，英文則需考獲IELTS 6.0或以上。

修讀年期：3年制大學

平均學費：每年港幣約$2.3萬（公立）、$2.5萬 - $8.2萬（私立）

平均生活費：每月平均港幣約$1.3萬（巴黎）、$1萬（其他城市）

住宿開支（學校宿舍）：每月平均港幣約$3,300（巴黎）、$1,700（其他城市）

預算平均總費用（以巴黎為例）：每年港幣約$22萬（公立）、$25萬（私立）

【10】德國

以為法國升學已經算平？原來德國留學竟然可以免學費！當地政府向公立高等學府提供資助，學費全免，而作為世界工業大國，德國在機械製造、計算科學等都是世界知名。香港同學可以用DSE成績作為入學標準，同時需通過德語程度考試，如TestDAF等，亦要考IELTS證明英語能力。

修讀年期：4年制大學

平均學費：全免，另付雜費及註冊費，每年約港幣$4,000（公立）、$3.2萬 - $33萬（私立）

平均生活費：每月港幣約$1.2萬 - $2.6萬

住宿開支（學校宿舍或與其他人分租）：每月港幣約$1.2萬 - $2.2萬

預算平均總費用：每年港幣約$43.6萬（公立）、$61.3萬（私立）

其實無論你揀哪一條升學的路，最重要的都是揀取最適合自己，或自己最感興趣的範圍。去外國不代表比去亞洲區留學更高級，留在香港不去外國也不代表浪費人生，只要能夠發揮自己所長，吸收到想要的知識，那就是一個好的學習經驗！

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