【DSE/放榜/海外升學/美國大學/社區大學】DSE同學仔如果想去海外升學，除了英國之外，美國亦有不少選擇。有升學專家教路，DSE考生如果想到美國升學，有3個常見途徑，當中有2個更加不用看DSE成績，就算未出成績單，都已經可以報定大學！



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美華文化升學創辦人Kiki表示，3個常見的途徑，分別是以公開試成績直接報考，直接讀4年大學；2年社區大學（類似香港副學士）+ 2年常校規大學；以及「高中交流生計劃」。三個途徑之中除了第一個方法之外，另外2個都不用看DSE成績，因此DSE未放榜都已經可以報定！

+ 4

1. 以公開試成績直接報考

如想以DSE成績直接報讀美國四年制大學，大部份大學要求至少合格標準（332233），若想進入Top 100名校，建議至少全科拿取4至5**範圍。



適合報讀同學：考試成績理想

DSE成績要求：建議至少332233



2. 2年社區大學 + 2年常規大學

2年社區大學（類似香港副學士），再升讀2年大學。由於所有社區大學都有銜接保證，所以不會讀了頭2年就斷纜無書讀。如申請時出示IELTS 或 TOEFL 或 Duolingo英語考試成績，可跳過校內英語測驗。



適合報讀同學：一時失手，有基本英文能力

DSE成績要求：沒有（只需後補成績單作參考



入讀分數參考：

TOEFL iBT（托福） 50分或以上

IELTS（雅思）5.0或以上

Duolingo English Test 90分或以上



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3. 高中交流生計劃

以「1年美國高中課程 + 4年大學」方式，即額外完成高中課程，再報考美國大學。由於要補多1年美國中學課程，所以連DSE證書都不需要提交，因此未出成績已經可以報定。



適合報讀同學：DSE考得不好，對英文能力無信心的同學。

DSE成績要求：沒有



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