【女友出軌/偷食/戴綠帽】男人最怕綠帽由頭笠到落腳，近日有大學生在討論區發文，指自己在兼職送外賣時，竟見到女友以睡衣Look從陌生單位出來取餐，後面還有男人聲音，和報備時的說法有很大出入，令他懷疑自己戴綠帽...



大學生送外賣驚揭女友疑似偷食 / ViuTV《大叔的愛》

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一名就讀浸會大學的網民在Dcard發文，他指自己因為屋企問題，不用上堂時都會去兼職，補習、送外賣都會做，甚至試過做外賣平台月賺兩萬元。因為收入不錯，即使女友覺得他作為大學生做外賣仔「唔得體」也繼續返工，但就沒有特別再提起送外賣一事。

直至某日樓主如常開工，去到一個陌生屋苑送餐時，開門取外賣的竟然是他女朋友。該網民憶述：「㩒完鐘等咗30秒左右，一開門見到我女友，佢化咗個淡妝但著住套U記短袖睡衣，踢住拖出嚟開門，仲隱約聽到有把男人聲。」

女友化淡妝但著住短袖睡衣開門

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樓主相當驚訝，因為女友原本提及過當日一大班朋友會去其中一人屋企玩，「望住佢呢身打扮，連我自己都懷疑係咪佢。我同佢對望定咗幾秒confirmed，隨即佢就喺我手上拎咗個外賣，然後閂咗門，得返我一個人呆企喺度，嗰刻我成個腦都空白咗。」

雖然送外賣期間懷疑遇上女友，不過樓主都有send message問清楚，「我直接問佢：『啱啱嗰個係咪你嚟？』問之前喺腦入面想像過幾個佢會回答嘅答案，但佢竟然反問我點解仲做緊外賣。」

女友反問樓主為何仍在送外賣 / 《夫妻的世界》

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女友疑似偷食還避開樓主的提問，令他生氣得block了對方，「我哋已經唔喺同一個頻率講嘢，所以後來我直接block咗佢，連解釋嘅機會都無畀。有朋友問我驚唔驚後悔，只能說I don’t give a shit。」

樓主的舉動獲一眾網民大讚勇敢：「男人典範」、「戴帽唔緊要，最緊要除得快」，亦有人突破盲腸：「唔想你做外賣可能就係怕你咁啱送去呢度」。

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