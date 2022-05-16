【CLASS:y/放學後的心動】韓國偶像年紀輕輕就出道，粉絲都希望他們吃多點健康食物，長大後才減肥也不遲。一名新女團成員的目標竟不是瘦身，而是長高，她用的增高奇招是...



CLASS:y

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新人女團CLASS:y由選秀節目《放學後的心動》7位勝出者組成，近日以歌曲《SHUT DOWN》出道，平均年齡只得16歲。節目《全知干預視角》就公開了CLASS:y準備出道的過程，雖然部分成員還未成年，不過已經要開始減肥，如吃雞胸肉、糙米飯、希臘乳酪等。經理人兼演員曹伊賢表示，飯團中還會加入芝士讓成員們長得更高。

朴甫檼沖奶粉當水飲 / 《全知干預視角》截圖

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不過CLASS:y練舞休息期間，14歲成員朴甫檼竟拿出飲品，其他成員們看到便問她：「又要喝奶粉了嗎？」另一成員元知敏解釋：「我們還有很多成員仍在發育期，聽說喝奶粉的話會長高。」7位成員跳舞以及一字排開時，身高只得157cm的朴甫檼身形明顯較矮小。

朴甫檼（中）、元知敏（左一） / iMBC

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雖然成員們都大呼朴甫檼沖奶粉喝的行為很可愛，不過就惹來韓國網民一面倒批評：「不是還有很多營養補充品可以吃嗎？」、「至少還是用膠樽來喝奶的，如果是奶樽的話我真的會暈掉」、「她們不知道喝奶粉會變胖嗎」。

CLASS:y所屬公司MBK娛樂的代表金光洙，過去亦對藝人做出反智行為，如不斷加入成員到旗下女團T-ara和DIA。不少網民認為奶粉事件也是他在背後搞鬼，直指成員被擺佈很可憐。

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