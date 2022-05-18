【趙敏兒/趙敏雅/Jewelry/家暴】和心愛的人組織家庭是大部分女生的夢想，不過一名韓國女團前成員擺脫前男友暴力行為，與新歡CEO閃婚後亦慘被老公毆打和辱罵，為了兒子而啞忍，直至被兒子目睹，才決定公開一切。



趙敏兒

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韓國元祖女團Jewelry前成員、女星趙敏兒（조민아）和圈外老公結婚兩年，去年誕下兒子康浩，但近日竟在IG發文疑似透露被家暴。她留言道：「康浩每晚熟睡時都會重覆上演的窒息感，我被摔到地上，最後因過度呼吸性休克而失去意識，警察和救護車都來了...」

趙敏兒一家三口

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雖然家暴不是第一次發生，但趙敏兒表示兒子平時睡著了都不知道，當晚自己被卻暴力對待時，發現兒子竟然在旁目擊事情發生，她一時情急便昏了過去。文中未有提及兒子之後的反應，只表示慶幸自己沒有大礙：「幸好康浩醒來時媽媽是笑著陪在你身邊的，像平時一樣...即使身心都很受傷，無論發生甚麼事，都會保持正能量陪在你身邊，因為媽媽只想你幸福快樂。」

趙敏兒老公成為家暴事件最大嫌疑人

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趙敏兒未有直接透露施暴者是誰，不過網民都猜測是她老公。2020年5月趙敏兒曾哭訴前男友喝醉就會打人，同年11月與老公閃婚，正當以為會過得幸福卻又再受暴力對待，令不少網民大呼心痛。

趙敏兒回覆網民時指施暴者是個雙面人：「在警察面前幫我做心外壓，沒有外人的時候就罵我打我，每天都像活在地獄一樣，拜託救救我。」網民聞言都指她不應再在社交網寫千字文，應該盡快找相關政府部門介入，不要放過加害者。

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