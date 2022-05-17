【新冠肺炎/Omicron BA.2/北韓】朝鮮疫情一夜爆發，當局推出動畫教人民防疫，雖然畫風簡陋不過資訊竟然相當貼地及實用。此外金正恩巡視平壤一間藥房時，被影到戴住兩個口罩，袁國勇推崇的抗疫招數竟是金仔特權！



平壤街頭空無一人 / 朝鮮中央電視台

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朝鮮近日爆發新冠疫情，全球唯一「零確診」地區亦宣告失守。根據朝鮮中央電視台報道截至昨日（5月16日）全國已有超過39萬人發燒，又以平壤一帶的首都圈情況最嚴重。藥物未能及時送達當地，加上北韓未曾有人接種過疫苗，令疫情急速擴散。

當局未有官方承認爆發新冠肺炎，只說人民是發燒，不過有指金正恩已經向中國請求協助，希望可提供藥物及疫苗。他亦親自巡視平壤一間藥房，現時北韓的藥房已改為24小時營業，而金正恩也戴上兩個外科口罩外出，相當有防疫意識。

金正恩都戴兩個外科口罩 / KBS

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朝鮮中央電視台亦推出多條短片向國民講述Omicron BA.2的7大特點，圖表等數據的準確度雖未能證實，但資訊內容沒有過度誇大。網民都表示很驚訝北韓的防疫政策貼地，笑指金仔放棄動態清零玩共存，此外還有為小朋友而設的動畫，教授衛生常識，畫風可說是回到90年代：

👇點撃圖片看官方防疫動畫👇

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朝鮮Omicron BA.2短片

【1】Omicron BA.2傳染性更強，症狀非常弱、非常難發現。

【2】潛伏期一般是3至4天，最短可能是1至2天，最長1至2星期不等。

【3】死亡率比Delta低75%。

【4】93%確診者屬於輕症。

【5】只需到門診或接受居家治療，一般感染5天後可康復。

【6】重症患者中，只有2.8%人需要使用人工呼吸機。

【7】不可過度服藥。

當局派人員著上保護衣消毒 / news1

朝鮮小朋友衛生常識動畫

【1】打噴嚏用毛巾掩住口鼻，之後要用稀釋漂白水清洗。

【2】不是患者也要戴口罩和手套。

【3】為同住隔離患者送餐時，雙方都要戴口罩及保持距離。

【4】如果家中沒有房間，患者與家人要保持至少1米距離。

【5】用過的口罩和手套要馬上丟棄，然後洗手。

【6】開窗保持空氣流通。

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