【YouTuber/俄烏戰爭】李根大尉自3月到達烏克蘭打仗之後便逗留至今，曾表明戰爭完結前不會再更新IG的他，罕有接受烏克蘭傳媒專訪，親自揭開在當地戰鬥及生活的日常。



李根大尉 / IG @rokseal

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韓國YouTuber李根大尉今年3月到達烏克蘭，當上外籍援軍作戰，早前被韓媒指他害怕戰死而企圖逃往波蘭避難，他出面否認消息後表示「任務完成前都不會再更新消息」。俄烏戰爭仍然持續，李根大尉IG亦沒有再更新，不過他近日罕有接受烏克蘭媒體《NV》訪問，交代最新情況。

李根大尉在基輔附近數次擊退敵人 / NV

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李根大尉透露，初到埗的第一個星期俄軍便攻至首都基輔，一眾外籍援軍在鄰近城市伊爾平數次擊退了敵人。現時李根大尉在烏克蘭南部，不過一些隊員和他都先後受傷，要在醫院接受治療。

李根大尉是韓國海軍特戰隊出身，他認為自己接受過相關培訓，可以幫上忙：「如果可以幫忙打仗，而我只是坐著看電視，這種無動於衷也是一種犯罪。」在烏克蘭作戰數月，李根大尉多數與英軍美軍一同行動，他們同樣感受到烏軍的文化差異：「我們會先花時間策劃下一步行動，不過烏克蘭軍隊的作風是見到敵人就打，隨機應變。」

李根大尉表示烏克蘭軍隊的作風是見到敵人就打，隨機應變 / IG @rokseal

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被問到最難適應的地方，李根大尉坦言烏克蘭天氣十分寒冷：「3月初到達時比韓國還冷，很難打仗，因為要執行4、5天的任務，睡覺的地方又沒有電。有位同伴甚至因為體溫過低而不得不退出。」飲食方面，他們一日三餐主要吃雞肉粥，不過去基輔補充時可以「自肥」品嚐當地美食，李根大尉最喜歡傳統的羅宋湯。

在烏克蘭作戰數月，李根大尉多數與英軍美軍一同行動 / NV

雖然家人反對他做援軍，媽媽也很擔心他的狀況，不過李根大尉也無悔參加這場戰事。烏克蘭現時被韓國列為「旅行禁止國」，如國民強行前往當地會被視為犯罪，回國後可被判罰款1000萬韓圜（港幣約63,750元）及入獄1年。

李根大尉也在軍團認識了約10名南韓人，他已有心理準備一回國便會在機場被捕，所以一早請了律師辯護，並希望烏克蘭政府可提供官方信件求情。

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