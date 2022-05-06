不少人認為現在科技發達好多女星可以P靚自己，又或醫學微調變靚都好容易，少了一份天然美，個個倒模一樣，不及昔日女星各人有不同氣質。近日就有網民翻出汪明荃40多年前的舊照，不少年輕網民均大讚驚為天人而且有脫俗氣質。



汪明荃今年72歲 (IG@wang_liza)

作為TVB第一代花旦，現年72歲的(汪明荃)汪阿姐70年代已經是一線女星，《倚天屠龍記》趙敏、《書劍恩仇錄》霍青桐、《家變》洛琳等都是女一。而近日網民瘋傳的一張阿姐舊照更令年輕網民驚嘆，「呢啲先叫有氣質」，「靚過好多00後所謂女神」。

汪阿姐多年前的氣質舊照被翻出，不少網民大讚有氣質。（網上圖片)

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其實香港除了90年代娛圈發達盛產美女，當年70年代香港演藝開始蓬勃時，都有不少神顏女星，而且至今仍活躍於娛樂圈，現在已是阿姨甚至婆婆級女星。大家可會認得年輕她們時的樣子嗎?

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昔日多位女星至今仍活躍於影視圈，大家又認為當年樣子最吸引是誰呢?

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邱淑貞女兒沈月向來被認為遺傳媽媽基因，現年已經20歲的她近日留在韓國出席多個時裝活動，更與多位韓星合照，有報道指她即將在韓國正式出道，並改為藝名「AYLA」，真正入娛樂圈做明星。其實近年不少90後或00後的星二代女神曝光，《開罐》盤點了7個顏值和身型都是超班的女神，看看大家最喜歡哪一個。即睇七個星二代新晉女神