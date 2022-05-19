如果有一日，你的另一半把你的媽媽當成工人，你會怎樣呢？最近有一名媽媽在網上討論區中分享，指兒子的女友一星期都會來家中住三日，本來都沒甚麼大問題，可是媽媽卻發現，家中洗衣機中的衫褲愈來愈多，直言「這樣應該是有點不禮貌吧？」



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這名台灣媽媽在網上群組《匿名公社》中發文，指兒子的女友每逢星期五、六、日，都會來家中過，前一兩次只有一件短袖T恤要幫忙洗，本來覺得還好，不過隨著借宿的次數愈來愈多，要洗的衫也開始增加。「這禮拜是二件上衣，牛仔褲、小背心、甚至襪子，全都留下來放我們家的洗衣籃裡要給我洗，我就有點火大了。」

媽媽更疑惑，指畢竟未過門都算是外人，「衣服跟對方家人一起洗，不覺得不舒服嗎？」而且對方還是男友的媽媽，行為實在在點不禮貌，問網友「是不是我跟不上時代？」

匿名公社截圖

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網民認為女友不應該把男友媽媽當工人，把他家當酒店，直指女生沒家教，亦有女網民指自己已婚，現在跟奶奶同住，衣服也是自己洗自己晾。不過留言認為，很可能是兒子跟女友說，「這樣做沒關係」，建議媽媽先跟兒子溝通一下「有時候是兒子的問題，他可能基於疼愛女朋友，就叫女生丟在那裡，妳要教育的是兒子，可能不是女友。」

如果事情發生在大家身上，大家會如何處理呢？留言分享一下看法吧！

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