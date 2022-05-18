給圖片上色的方式有很多，不過最近一位藝術家用一種意想不到的辦法，欺騙了成千上萬網友的雙眼。來猜猜看，下面這張照片，你覺得它是全彩的，還是黑白的？



你覺得這張圖片是全彩的，還是黑白的？（pippin@gimp.org）

雖然看著有些奇怪，但……怎麼可能是黑白的？事實上這張照片裡面暗藏了一些玄機，讓我們放大這張照片，再看看：（點圖放大了解「視錯覺」藝術實驗👇👇👇）

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怎麼樣，是不是沒忍住又回頭重新看了幾眼剛才的照片？網友也對這種情況感到好奇。不知道大家還記不記得，之前狂丸寫過的變色小球，它們就在光天化日之下欺騙了我們的眼睛。

而這次的圖片是一位元軟體工程師兼數字媒體藝術家Øyvind Kolås完成的，他表示這是一次視覺與藝術的實驗，並將這種欺騙大家眼睛的技術取名為「顏色同化網格錯覺」。

那為什麼我們會把他的照片看成全彩色的呢？悉尼視覺科學家Bart Anderson表示，色覺系統在視覺科學領域是低通的，這些網格會與底色產生平均化，然後歸為整張圖的一部分。

Øyvind Kolås本人也解釋了這種獨特的視錯覺，主要是因為過度飽和的彩色網格覆蓋在黑白圖像上，讓你的大腦產生了錯覺，誤認為這些黑白畫面具有色彩。

這次的圖片是一位元軟體工程師兼數字媒體藝術家Øyvind Kolås完成的。（Øyvind Kolås）

用通俗的話講就是，我們的眼睛識別色彩的能力遠比自己想像中差很多，因為眼睛在處理色彩的時候，大腦會憑藉記憶或預期填補了空缺的顏色，所以當看到這些照片的時候，我們會以為這是一張彩色照片。

就像看到這組蘋果，你視角拉遠一些，你的大腦是不是又自動補色了呢？可以試著眯著眼睛看這類圖片，效果更為明顯：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

我知道看完這些你還是心有不服，自己的眼睛哪有這麼容易被欺騙。那跟著狂丸看看他其他的作品。為了測試效果，Øyvind Kolås用不同的方式改造了同一張圖，比如這張「彩色網格黑白照」：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

效果也可以用在動畫身上，圖上可以清晰的看到網格，而我們眯著眼睛看時，畫面似乎瞬間得到顏色補充。同時，這種幻覺並不僅僅停留在靜態圖上，Kolås展示了即使是帶有網格的全動態圖片也能影響人類的視覺。

Kolås展示了即使是帶有網格的全動態圖片也能影響人類的視覺。（pippin@gimp.org）

這次的眼力考驗照片流傳到社交媒體後，迎來了網友的熱烈討論，上次提過的David Novick教授也沒有偷懶，直接根據 Kolås 的創意進一步更新了自己的研究，來了一次隔空藝術交流。他將曾經使用的圓點換成了圓圈：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

以下這張圖片中，草叢有些發暗，不過花朵依然粉嫩，四周還有不少小黃花，但其實真實的圖片並不是你想像中的那樣：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

同時，很多網友看到這樣的作品後，也立馬自己動手製作出了類似的圖片：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

但其實，這種手法並不是第一次出現，至少漫畫界幾十年前就有過類似的嘗試。著名的Ben Day Dots上色法的發明者Roy Lichtenstein就是利用這樣的大腦補色機制，在波普運動中受到了廣泛的關注。仔細看他作品中的人物，其實並沒有完全上色，而是用很小的色點來代替。

半色調（halftone）上色法也是運用了同樣的原理，用色點的輕重讓人感受到畫面中的陰暗和陰影變化。和Kolås的照片不同的是，欺騙你眼睛的從「點」變成了「線」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

總括來說，這次的視錯覺討論堪稱大型腦中補色現場。同時狂丸也很期待，下一次大神們又會用怎樣的新玩法，來欺騙我們的雙眼。最後讓我們一起來挑戰一下這次討論中，網友想到的另一個相似視錯覺圖案。

在這張的經典圖案中，A點和B點的顏色是一樣的，你能看出來麼？如果猜到了答案，別忘了去考考身邊的朋友。

在這張的經典圖案中，A點和B點的顏色是一樣的，你能看出來麼？（網上圖片）

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