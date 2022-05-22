相信有不少學生和打工仔都會自備午飯帶回學校和公司。但即使是當天早上製作或前一晚準備，到了午餐時間便當裏的米飯也已經變硬結成一塊，影響口感。日本節目《大阪ほんわかテレビ》早前實測3種不同方法，測試冰、橄欖油和蜜糖之中哪一樣材料可以令米飯美味同時也不會變硬……



（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

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自帶便當的大家相信都曾經體驗米飯變硬結成一大坨的事件。經過數小時的放置，米飯的水分會持續流失，繼而令米飯結塊。最近《大阪ほんわかテレビ》就提出了冰、橄欖油和蜜糖3種材料，實測它們能否有效防止米飯變硬。

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網上流傳3種防止隔夜飯變硬的方法，就是在煲飯前時加入冰塊、橄欖油或蜜糖。節目組最近就實測這幾個方法，了解哪一個才是真正有效的秘密武器，以2杯米為單位進行測試。首先是加入冰塊的方法。節目組往2杯米中加入2顆冰塊，之後就如常煲飯。這樣做據説可以減慢水的沸騰速度，讓米粒有更長時間吸收水分，令它們不會黏在一起。而用橄欖油的秘法則是需要加入1湯匙的份量，讓煲飯期間油份包裹米粒。最後的蜜糖秘法只需加入1茶匙就足夠讓糖分包裹米粒，防止他們黏在一起。這3個方法其實都是可以令米飯變得更好吃的秘法，但到底哪一種才能防止米飯變硬呢？

節目組將用一般做法和使用了3款秘法的米飯放入便當盒，並放置了6小時。之後便逐一打開檢查米飯有沒有變硬。結果，沒有用任何秘法的米飯和加入冰塊、蜜糖的米飯全部都變硬結成一大塊。唯有使用橄欖油的米飯還是保持鬆軟。營養師水口麻衣子表示隔夜飯變硬的主要理由是因爲水分流失。在煲飯時加入橄欖油能在米粒上鋪上薄薄一層油份，將水份鎖在米粒裏面，減慢水份蒸發的速度。

（《大阪ほんわかテレビ》截圖）

雖然節目組的實測顯示蜜糖和冰塊沒有防止隔夜飯變硬的作用，但蜜糖能提升米飯的甜味，而加冰塊可以令米飯更加飽滿彈牙。3個秘法各有各特色，大家不妨在家中試試吧！

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