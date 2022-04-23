就像每個人對食物有不同喜好一樣，大家喜歡的接吻方法也可以有很大分別。到底你與另一半喜歡的接吻方式是否一樣呢？在一段感情開始時，可能大家都會追求熱烈的濕吻，但現在感情穩定後，你的喜好有沒有改變呢？日本網站ananweb早前分享了一個心理測驗，只需要從4碟意大利粉中你喜歡的那一碟，就可以輕鬆看出對方所喜愛的吻法。一起來看看吧！



（ananweb 網站截圖）

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【問題】與另一半到一間意大利餐廳時，你點了以下哪一種意粉呢？

【A】香蒜辣椒意粉

【B】肉醬意粉

【C】白酒蜆肉意粉

【D】卡邦尼意粉

👇👇👇即睇另一半所愛的接吻方法👇👇👇

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【A】香蒜辣椒意粉——充滿侵略性的吻

他傾向尋求熱情又富有侵略性的吻。如果像電視劇中經常看到的情侶般浪漫親吻，想必他會心跳不止，身心都要融化。説不定他喜歡雖然强硬但亦可靠的感覺呢！

【B】肉醬意粉——放鬆溫柔的吻

他喜歡從親吻中得到溫暖和安全感，所以通常會避免在人多的地方與你親吻。寧願在兩個人的空間中邊放鬆，邊與戀人親吻。

【C】白酒蜆肉意粉——蜻蜓點水的吻

比起癡纏的吻，輕吻的感覺反而更能令他心動。無論吵了多大的架也能透過一個蜻蜓點水的吻化解…或許這就是他心目中與戀人的理想關係。

【D】卡邦尼意粉 ——邊擁抱邊深吻

比起幾個隨便的吻，一個認真的深吻更能令他感到滿足。隨便、敷衍的吻會令他覺得掃興，而在床上的吻則是最能讓他滿足的。

接吻除了是一種愛情表現，同時亦可以幫助你解除不安、減壓。希望這個心理測驗能幫到大家與另一半有更好的配合吧!

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