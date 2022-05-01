心理測驗｜從辦公室揭職場形象　一圖看穿同事眼中你是傻仔定狐狸

職場菜鳥工作是否順利，除了看個人能力，人緣也很重要。若跟同事合作愉快，在同事眼中人見人愛，必定事半功倍。日本網站shinri近日推出了神準心理測驗，從你點揀「扮工大樓要知道自己在同事眼中是甚麼人，不妨試試看。



你認為你的另一半會在以上４座大廈中哪一座上班? 從你的選擇中看答案，即知同事眼中的你是怎樣的人！

【選擇 A】你是別人眼中的好好先生/小姐

在同事眼中你是一個好好先生/小姐，容易跟任何人打成一片，願意聆聽對方的說話並加以附和，不會得失任何人，所以同事間食飯唱K都會預你一份，有公司情報又會講你聽，而你通常只作旁觀者，相當明哲保身。不過經過被動地收風的你，知道太多秘密會感到不少壓力。

【選擇 Ｂ】同事覺得你超有料

在同事眼中你是一個超有能力的人，老細叫大家度橋，就算所有人都想不出對策，但你總能夠拋出一兩條絶世好橋出來，可稱得上是才子/才女。當然其實你也有「腦閉塞」，偶然你都會做戲扮有想法，但由於平日表現良好，沒有人會發現你「揸流灘」。

👉腦筋急轉彎！32條90後必聽過IQ題 咩豬得一隻腳？學生最怕咩魚？

👉港男娶老婆被要求50萬禮金 外母只回$18000利是 專家揭回禮公價 "

【選擇 Ｃ】你是被嫉妒的對象

你是一個很有個人魅力的人，你能激勵工作士氣，強大氣場令同事們都會積極起來，是團隊內的核心人物，甚至明日之星。不過人太叻總容易招人妒忌，尤其跟異性相處時小心提防，樹大招風容易被有心人陷害。

【選擇 Ｄ】同事覺得你很有個性

在同事眼中，你很有自己個性，尤其對衣著方面有要求。你發出的氣場令人不敢接近，你的同事總是想著「這樣的髮型不能站在你面前」、「如果跟你傾最近有咩節目好睇，一定要講啲有品味嘅內容」，和你相處總覺得很有壓力。

同場加映：心理測驗｜意粉4選1看穿他最愛接吻方法 選這一碟喜歡床上濕吻！

就像每個人對食物有不同喜好一樣，大家喜歡的接吻方法也可以有很大分別。到底你與另一半喜歡的接吻方式是否一樣呢？在一段感情開始時，可能大家都會追求熱烈的濕吻，但現在感情穩定後，你的喜好有沒有改變呢？日本網站ananweb早前分享了一個心理測驗，只需要從4碟意大利粉中你喜歡的那一碟，就可以輕鬆看出對方所喜愛的吻法。一起來看看吧！【心理測驗】意粉4選1看穿他最愛接吻方法