MIRROR成員陳瑞輝(Frankie)日前在IG的限時動態中宣布，跟拍拖13的女朋友Hei分手，不少粉絲對他們分手感可惜。其實一段感情走到盡頭前都會有跡可尋，有網民就列舉了10個分手前的徵兆，句句言中，過來人應該感同身受。



(IG@frankie729)

Frankie日前在在IG限時動態宣布分手，並寫上：「我們的愛情裡，曾經的十餘年，慶幸沿途有你，愛有很多方式，換個角色相處，繼續延續下去。新的開始，新的旅程，感恩遇見，感恩有你。感謝大家一路以來關愛，此事只涉及雙方私人關係，不涉及他人元素，我們雙方對此事，不會作出更多回應」。

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而正在為張敬軒演唱會擔任Dancer的Hei，也似意有所指地透露心聲：「台上，每晚都喊住上，笑住走，人生也如此，無嘢過唔到嘅，共勉之。」

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有網民早前曾在連登討論區開Po，集思「感情行到盡頭的特徵」。如果伴侶做齊以下N個行為，可能是另一半想分手的先兆。

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