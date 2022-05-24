【天線得得B / KKplus／朗豪坊 / 公仔】昨晚（5月23日）旺角朗豪坊幼童，不小心「挨」跌價值逾5萬元的天線得得B公仔，家長最後賠償逾3萬元「成本價」，引起全城關注及熱議。事件更傳到台灣，不少網民都笑言，香港人反詐騙的意識太低。



旺角朗豪坊有幼童「挨」跌價值逾5萬元的天線得得B公仔，家長最後賠償逾3萬元。

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幼童父親早前接受《香港01》訪問時表示，店員曾對他表示「你個仔之前都踢咗佢（公仔）一腳。」，令他認為兒子踢跌公仔，遂即時賠償3萬多元。直至有片段流出，顯示兒子其實是為了避人才「挨」跌公仔，質疑店方也有責任。而玩具店KKplus，於24日凌晨發出澄清聲明，指該天線得得B大型擺設，是首版印刷之原型品，官方預售價格為52,800元，又透露賠償一事由事主主動提出，在雙方同意下解決。

不少台灣媒體及網民都有傳發相關新聞，在Facebook群組「爆廢公社」，更有多個討論帖，不少留言都指玩具店有意「裝彈弓」，直言如此貴重的擺設不應該無遮無掩，更有網民透露，之前到香港旅行時曾到過該店參觀，當時有圍欄圍著公仔，直言「根本是店家的問題，沒防護，誰不小心碰到就倒了，是故意在坑人的嗎？」

KKplus聲明指家長最後賠償3萬元，是由事主主動提出，不過聲明在今早（24日）被刪除。

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另一方面，有網民笑言自己在台灣已見慣詐騙技倆，如此低裝的手法，只可以欺詐一下老實人，更貼圖贈慶，直言天線得得B會成為小孩的童年陰影，「明明只是碰了一下，卻被說成是踢跌，這不是詐騙是甚麼？」、「我明天就放一個50萬的出來」、「發現賺大錢的方法了」、「淘寶大量現貨再放再坑」。

有留言求店舖的地址，待自己去香港旅行時，要多加小心，以免誤入黑店中伏。也有人指出，不應一味指責玩具店，因為父母也有責任看管好自己的小孩，今次事件雙方都有責任。

👇👇👇按圖看台灣網民留言👇👇👇

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