每個人選擇另一半的時候或多或少都會有自己的擇偶條件，與對方交往後也會希望對方尊重自己、讓自己有安全感。最近有一位女網友在TikTok抖音上分享她要男朋友遵守的8個IG使用規則，引來大量網友討論。



(《羅曼史是別冊附錄》劇照）

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網民thefreakshowcircus早前在她的TikTok上載一條影片，講到自己要求男友在使用Instagram時必須遵守8個原則；與男性朋友們分享時卻被他們認爲是心理變態，於是她便與網民分享這些規則。結果網民反應兩極，一方面有人認爲她的要求太過份，另一方面亦有人表示這些要求是尊重伴侶的行爲。

TikTok女網民要求男友遵守的8個IG使用守則

【1】要block所有曾經與你交往或曾有曖昧關係的女人。

【2】自開始交往，不可以再新增追蹤任何女人

【3】不准搜尋其他女性的名字

【4】不可以like其他女性的照片

8個IG使用守則（TikTok：@thefreakshowcircus）

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【5】不可以覆story

【6】IG探索頁面每一頁不可以有多於一位女性

【7】如果她連續post多於一張三點式的照片要unfollow（包括story）

【8】不可以點Linktree鏈接（可能會連接到付費成人網站）

有網民看完這8個守則後表示認爲原po安全感嚴重不足，否則不會列出這些荒謬的規矩；覺得她這種行爲是在企圖控制男友。不過另一方面也有不少網民留言表示他們覺得這是最低要求，是男士爲了尊重女方必須有的行爲。甚至有網民表示自己的男性朋友自從戀上一位女生後，雖然還沒有交往，但已經自行遵守這些規則。

（TikTok：@thefreakshowcircus）

有網民亦表示其實在一段感情中對對方有甚麽要求每對情侶都不一樣，但大家又怎麽看這8個IG使用守則呢？是女生過份了嗎？還是認爲這些是最低限度要遵守的底線呢？不妨留言分享一下吧！

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