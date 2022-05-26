無論是幾完美的人，都總有一兩個不能夠戒掉的壞習慣，而當中有一樣多年來位居於不少人心中，有失大體的壞習慣，而它一定實撩鼻子莫屬。說到撩鼻子的習慣，很多人都認為不衛生，相反愛撩的人則覺得一番挖掘過後，鼻子十分舒適通暢，令人欲擺不能。不過，內地有一名少女竟因此而令引發了顱內感染，甚至生命危在旦夕！



《食神》劇照

很多愛撩鼻子的朋友，一定聽過不少身邊的人勸告他們把這壞習慣改掉，可是說話的力量又怎夠撩鼻子的魅力大，如是者這個壞習慣便保留至今。不過，先不說疫情下雙手會不會在街上沾上病毒，就算是一雙普通的手，手指上也有成千上萬的細菌，比經常會清潔的廁所板更髒！如果用了這些手指來撩鼻，豈不是病從口入？

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根據內地《山海視頻》報導，有一名化名「花花」的15歲女生，平常很愛撩鼻子，結果某天她在鼻孔內發現一個不知明的大膿包，她不以為意，更用手指將其擠破。事後也只用清水清潔，結果傷口並沒有癒合，細菌更從傷口擴散到鼻黏膜上，再引發了顱内感染，導致生命危險。幸好，在半個月的治理後，已保住性命，康復出院。

《加油吧威基基》劇照

醫生表示手上的細菌眾多，若用手指經常撩鼻，很容易導致炎症等問題，嚴重者更會像花花一樣引發顱内感染。如是真的想清潔鼻孔，可以用濃度0.9%的生理食鹽水沖洗鼻腔。無論是愛撩鼻孔的你，還是身邊有一個愛撩鼻孔的朋友，記住為了自己的身體健康，今後一定要戒掉愛撩鼻子這個壞習慣！

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