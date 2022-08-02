Bill Gates 48年前CV曝光！寫埋身高體重　專家揭7個履歷常見錯誤

踏入8月，相信有不少大學生都在努力搗鼓一份好CV，希望可以儘快找到第一份全職工作。Bill Gates早前在社交平台上載了自己48年前的CV，笑説相信現今的畢業生一定會比他寫得好很多，引起網民討論。其實CV裏面有甚麽是必須要寫，又應該如何包裝自己的經驗呢？



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Microsoft創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）最近在LinkedIn分享了自己48年前求職時的CV，調笑自己當時寫得不好。除了履歷頂部寫有地址、聯絡方法、期望薪金和職位，他亦詳細列出自己的工作經驗和技能。而4份經驗都附有一小段解釋工作内容、他的崗位與涉及的技能；例如他曾為私立高中設計排課系統，賺逾$10，000美金。至於教育的部份Bill Gates就寫到自己是一位哈佛大學的榮譽學生，更在修讀的所有課程中都獲得A級佳績。

Bill Gates48年前寫下的CV（Bill Gates/ LinkedIn）

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有不少網民都在貼文下留言表示Bill Gates當時已經非常優秀，時下年輕人也未必能寫出一樣高質的CV。不過有網民就留意到，履歷上竟然還寫有他178cm高、重59kg的TMI個人資訊。笑言Bill Gates可能是想用體重暗示自己會願意爲了工作犧牲吃飯的時間啊！

很可惜不是每大學生都像Bill Gates一樣讀哈佛大學，又有豐富工作經驗。《開罐》Opener就請教了CV Pro創辦人CV專家Kath Cheung，提醒大家要避免以下這幾個常見錯誤。

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