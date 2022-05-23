【V/Jennie/防彈少年團/BTS/BLACKPINK】Jennie才剛被指與緋聞男友GD感情生變，轉眼間竟被影到與BTS的V在濟州島自駕遊拍拖，更有人指出多項證據證明兩人是情侶。Jennie多年來的緋聞對象都是當紅明星，令網民都表示她是Oppa收割機。



Jennie再傳出緋聞 / IG @jennierubyjane

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韓國男團防彈少年團（BTS）成員V和女團BLACKPINK成員Jennie疑似被拍到在濟州島約會，當地討論區theqoo瘋傳一張從私家車外拍攝的約會照片，雖然兩人都戴上太陽眼鏡，不過開車的男生無論是髮型和側面輪廓都神似V，旁邊的女子亦跟Jennie有點相似。

開車的男生無論是髮型和側面輪廓都神似V，旁邊的女子亦跟Jennie有點相似 / theqoo

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這宗緋聞隨即引起網民嘩然，因為兩人都是知名偶像，而且Jennie日前才被指與緋聞男友GD感情有變，卻極速搭上新歡。網民根據流傳的約會照片整理出3大疑點，認為兩人是情侶。

V近日在IG Story上傳旅行背影照，身後背景被指是濟州島上的風景；照片中女生所戴的太陽眼鏡，和Jennie代言品牌Gentle Monster某款產品類同，她本人也在IG貼過該款太陽眼鏡的照片。而且Jennie和V的IG頭像都是黑白照，而且兩人各自用單字J及V代表自己，引來粉絲遐想。

Jennie整頭頭髮漂染成橙色 / IG @jennierubyjane

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不過亦有粉絲指出，Jennie最近在4月10日上載的近照中，已把整頭頭髮漂染成橙色，所以網上流傳的照片可能是P圖。Jennie所屬的YG娛樂也以「無可奉告」回應，加上她曾與EXO成員Kai拍拖，又和GD傳緋聞，令眾網民認為事件更加疑幻似真：「每次都是與當紅偶像傳出緋聞，真羨慕」、「雖然不想他們在一起，但真的很匹配」、「防彈開IG時V一開始關注了Jennie，後來又取消，感覺就是暗示」。

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