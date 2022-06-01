【李家超/北京/習近平】候任行政長官李家超完成北京之旅，早前獲國家主席習近平接見期間，主席主動提到新選舉制度「必須倍加珍惜，長期堅持」。李家超昨日（31日）回港時，被問及政改議題，再次爆出金句，「長期堅持就是長期堅持」，網民再次一頭霧水。



國家主席習近平5月30日接見候任特首李家超。（政府新聞處）

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李家超5月28日起一連四日，到北京接受中央任命他為第六任行政長官，期間會面國家主席習近平，及總理李克強。習近平提到香港的新選舉制度，指對落實「愛國者治港」發揮決定性作用，「必須倍加珍惜，長期堅持」。李家超回港反被問到，是否代表短時間內香港都不會有普選，他表示「長期堅持就是長期堅持」。

李家超由宣佈參選到成功當選，在多個場合都不時爆出金句，例如讚小女孩大個會吹樂器、對結業的店主說「好生意」等。不少網民都封他為新一代政壇金句王，媲美另一位樂壇金句王黎明，因此又稱「政壇黎明」。雖然偶爾有尷尬場面，但不少網民指無傷大雅，笑指李家超口才有待加強，又指國家主席的說話他都可以改編成金句，非常有「天份」。

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李家超成為候任特首，他由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」👉即睇李家超7個另類外號👈