【英國/工作/招聘/辦公室文化】近來不少香港人移民外國後，在網上分享所見所聞，以及生活心得。當中常見的討論之一，是關於就業及職場的文化差異。最近有網民在Facebook上發文，指進入英國職場之後，遇見多個難以適應的伏位。



👉15歲少女沉迷手指撩鼻險死 鼻窿驚藏一物搶救半個月才保命

網民Alex Chan在Facebook英國移民群組中分享在英國的工作經歷，指被當地的職場文化，及辦公室習慣「玩殘」。他分享在公司工作不足三個月，已經被經理問「放唔放大假」？令他當場呆掉，到底這是甚麼意思？一查之下，竟然發現...

+ 3

👉社交限制如期放寬唔打第三針冇飯食 一文睇清政府最新疫苗時間表

不少網民表示，看到一半才發現原來樓主在「玩嘢」，整篇都是反串講反話，還以為他真的適應不了英國work life balance的工作文化，也有人指樓主其實不完全是反串，當初到英國時發現他們的工作速度比香港慢，而且有不少工餘活動，花了不少時間才能適應，惟坦言在英國工作壓力比香港小很多。

同場加映：移民加拿大4個月搵工處處碰釘 網民嘆：真係冇連登仔講到咁易

移民到外國，要搵工維持生活都不是易事，不少移民了的人都表示，在外國找不回香港的工作水平，包括人工、工種、職位等。最近有移民加拿大4個月網民在連登討論區發文「其實喺外國搵工真係無連登仔講到咁易」。👉即睇樓主搵工遭遇👈