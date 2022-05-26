【洪水橋/方艙/防疫/入境處】網上流傳相片，指洪水橋方艙有工作人員被指於辦工時間打麻雀，甚至打邊爐導致跳掣，引起全城嘩然，指員工月收3萬打牌打邊爐，蛇王程度匪夷所思。有網民指政府工一直都「hae底」，蛇王也是家常便飯，



網上有人投訴，指洪水橋方艙內有工作人員涉嫌在辦公時間打麻雀。（公務員secrets圖片）

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負責管理洪水橋方艙的入境處，收到投訴後採取行動，指有兩名涉事合約員工，根據僱傭合約停職停薪及進行紀律程序，另外有兩名合約員工已離職。入境處又強調，涉事人士均並非入境處人員。

有網民揶揄處方將責任推卸得一乾二淨，非常高招，又指對政府工的蛇王行為見怪不怪。早前在連登討論區，有網民發文「返工最離譜試過點蛇王？」，有留言分享在政府工程地盤的蛇王經歷，令其他網民嘖嘖稱奇。

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有網民驚訝，原來地盤工是蛇王重災區，怪不得很多工程延誤，而且經常超支，亦有網民指出，受人錢財理應做好自己份內事，蛇王是不負責任的表演，更不應該沾沾自喜。大家可以接受蛇王嗎？留言分享一下吧！

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