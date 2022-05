韓國一名猥褻犯專向男童下手,多次誘騙受害人拍裸照及影片,審訊期間的言論更充滿爭議,令民眾相當憤怒。在國外已有性罪行前科的他,近日進行二審終審判決,崔由一審入獄15年改判12年有期徒刑,當他步出法庭外時向傳媒表示,希望將來出獄後可做一件事,結果遭全國圍插。



崔燦旭(최찬욱) / YONHAP NEWS

👉獸父每周3次強姦繼女6年 性侵不遂即虐打 厚面皮求和解全國震怒

綜合韓媒報道,27歲的崔燦旭(최찬욱)在2016年至2021年期間,於社交網站開設30個帳號扮成女生上網結識男童,利用青少年對異性的好奇向他們下手,誘騙大田地區多名11至13歲男童拍下裸照及影片。

此外他還在私家車上強姦兩名小學生及猥褻1名小童,過程中強迫他們吃糞便和體液。2021年6月落網後,崔燦旭被揭手機存有6,954個照片及影片檔案,涉及最少357名受害人, 其中14個檔案更已散佈到網上。

崔燦旭犯下性罪行,按照韓國法例身份隨即被警方公開 / 대전경찰청

👉人妻合謀姦夫為500萬保險金三度落手 雞泡魚血液混飯菜毒殺老公

崔燦旭被控製作及散佈兒童不雅照片、非禮、強姦等罪名,他承認大部分罪行:「我知道自己有孌童癖症狀,見到未成年人士就感到性興奮,想好好接受治療。」更感謝警方拘捕「救贖」他。專家心理報告指出,崔燦旭因為未拍過拖而對異性產生距離感,覺得與女性發生性行為有罪惡感,但對比自己年紀小的同性則沒有此感覺。

案件近日進行二審終審判決,崔燦旭由一審入獄15年改判12年有期徒刑,被轟刑罰阻嚇性太低。辯方求情時指:「被告讀中學時性格誠實,更因此獲得模範生獎。犯案後與部分受害者和解,而且並非為錢製作及散佈不雅照。」

崔燦旭美國留學時舊照 / MBC

👉少女戀上變態醫生被洗腦性虐400日 被迫野外露出一事終夢醒報警

成功減刑的崔燦旭,步出法庭時被問到出獄後的打算?他回答:「受到處罰之後想當律師,我會帶頭根除這種淫褻兒童的文化。」網民踢爆崔燦旭在美國留學時也曾猥褻兒童,是性罪行慣犯,大鬧他賊喊捉賊之餘更逍遙法外。

同場加映:男高中生追求同學不遂因愛生恨 自製死刑毒針搵上門結局震驚全國

奧斯卡頒獎典禮上Will Smith掌摑Chris Rock,當日他在頒獎時講到“Love can make you do crazy things.”為自己的行為作解釋,令不少人傻眼;事實上「愛」的確可以令人做出傻事。日本一位男高中生因爲追求心儀女子被拒,竟然自製肌肉鬆弛劑,裝扮成送貨員企圖殺害對方...

👉男高中生追求同學不遂因愛生恨 自製死刑毒針搵上門結局震驚全國