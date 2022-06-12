【海外升學/英國升學/大學/學店/升學界花姐】DSE考生如果有意到英國升學，除了要了解清楚升學途徑外，更要了解面試技巧。有「升學界花姐」之稱，曾任招生部主任的升學顧問梁曉芙表示，英國大學收生時非常看重面試，而且跟香港面試是兩種玩法，如果沿用香港的「技巧」，分分鐘搶分變失分，影響入讀機會。！



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Elite Anglo-Chinese Services 升學暨成長顧問梁曉芙表示，要報讀心儀的學府，除了要成績達標外，對於海外學府招生部而言，入學面試其實更重要，而且是決定收生的關鍵！海外生在面試時要表現出積極友善的態度，令評核員感覺你能適應和融入當地社區。另有不少在香港司空見慣的行為，原來在海外入學試會成為扣分位，以下建議幫助大家便好兩手準備，一邊從關鍵位搶分，一邊避開扣分位，希望幫助各位順利獲取錄。

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1.避免只答yes/no

例句：「你長大後想成為律師嗎？」回應：「對，我想成為律師。」答案當然沒錯，但只答 Yes or No令對話中斷，應該主動並準確闡述原因。如：「因為我的性格是愛抱打不平，而且我喜歡磨練我的分析能力，而且我知道律師需要創意，這都是我想成為律師的原因。」



2. 不用太著重對課程的理解

特別是DSE同學，要留意面試時不用太著重對課程及大學的理解，或者是太詳細闡述入學聲明，這樣都會予人「背書」的刻板印象。若可多分享對畢業後的想法及未來的目標，更能讓人感受到熱情，保持互動都會留下深刻的印象，屬於重要搶分位。



3. 別忽視分享個人興趣

另一個易忽視的，是分享個人興趣，因為校方非常重視，學生是否能處理學業及同輩之間的壓力，所以分享你的減壓方法並闡述原因都有助搶分。例句：「你課餘會做甚麼？」回應：「我會學結他，音樂讓我感到自在及放鬆，讓我平衡生活及學業壓力。最近在練習這首歌⋯⋯」如面幸運遇上試官有共同的興趣，雙方的互動更多，都可令面試的氣氛更愉快。



梁曉芙補充，面試時「都係一啲 general 問題」，如果可以在答案中加入自己對未來的規劃、畢業後想做甚麼，甚至在分享個人興趣時，提到如何work-life balance就更好。

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