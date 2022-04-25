【海外升學/英國升學/大學/學店/升學界花姐】DSE考生如果有意到英國升學，除了要了解清楚升學途徑及以使費預計之外，挑選學校時更要小心誤選學店，有「升學界花姐」之稱升學顧問梁曉芙表示，同學可以注意學校的6項資訊，從中判斷學校是否學店。



Elite Anglo-Chinese Services 升學暨成長顧問梁曉芙，有逾20年英國教育、招生及監護經驗，指不少同學甚至家長，都以為「學術成績好」就等同於「好學校」，即使到外國升學，都會慣性以此「香港準則」搵學校。但要留意，成績好的學校並不等於是好學校，近年多了「商業性學校」為求追學校排名，過份催谷學術成績而犧牲教學品質。

👇👇👇按圖看6個關鍵項目免誤選學店👇👇👇

+ 6

👉港女嫌IVE男友學歷低：Subway都唔識嗌 網民一語道破她背後計算

1.學校註冊方式

近年許多中國財團收購英國學校，就是以公司註冊，並改以商業模式辦學，學校很易淪為學店。學校註冊方式大部分英國傳統學校，都是以慈善機構註冊，大家可於學校網站，尋找慈善機構的註冊號碼。



2.只開辦中六、七課程及只提供 A Level

英國傳統教育理念追求仝人教育，大部分學校不會只開設預科課程，其入學年級是 Year 7 （11歲）或 Year 9 （13歲）。數傳統學校基本上不會只提供預科課程，若發現學沒有低年級課程，只得預科課程，就要多加注意。



3.學費較貴

傳統寄宿學校的收費，包括學費和住宿費，一個學期約為 1-1.2萬英鎊，一年3個學期收費 3.6萬英鎊，約36.8萬港元。而商業性學校的收費會分開學費和住宿費，一年3個學期收費約為5萬英鎊，比普通學校超過 12萬港元！



👉中大生列香港各學系前途排名 B級以上得8科？網民：價值觀扭曲

4.海外生比例

如果院校海外生比例超過一半，很大機會為圖利而過度收取海外生，英國官方提供的監察報告亦有數據提供：

英國寄宿學校協會 Boarding Schools’ Association (BSA)

https://www.boarding.org.uk/

英國獨立學校協會 Independent School Council (ISA)

https://www.isc.co.uk/schools/



5.管理層背景

透過了解學校的辦學理念、管理層背景和註冊單位等，都有助看出端倪是否以商業模式辦學。例如近年多了「空降校長」都沒有專業教育工作背景，亦可留意校長及教師是否獲得 PGCE (Post Graduate Certificate in Education)及BEd (Bachelor of Education)等專業資格。



6.創校年份

從創校年份、學校歷史及畢業生中可見一斑，如英國皇室成員都入讀的Benenden School，早於 1923 年創校，鮮有宣傳，但卻是行內人所皆知的超級名校。商業性學校由市場主導，由歷史背景不足，極重視市場推廣及宣傳品製作，有時廣告多都未必是好事，而費用往往轉嫁學生，例如學費較貴甚至有學校，課外活動逐樣收費，連借用籃球都要支付 250英鎊（約2560港元）。



同場加映：英國升學｜DSE考生3大途徑 成績223都有得讀大學 附4年使費預算

如果DSE考生想去英國升學，但又未有提早部署，可以怎麼做呢？原來考完試都有三大途徑，可以去英國讀大學，就算DSE一時失手，都有銜接課程可以入讀，最快3年就可以取得英國大學學位。👉即睇可以點做👈