【職場/新鮮人/辦公室】新人第一日返工應該怎麼做？應該如何跟同事相處？有網民在討論區中發文，「一人一個俾返第一份office工小薯嘅建議」，引來不少過來人留言，分享自己在辦公室的生存經驗。



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不少職場新鮮人初入辦公室，都不知道要如何自處，跟同事溝通，甚至連吃飯放工都有不成文規定。當中最多人提到的，是新人很容易跟同事混熟，不過熟還熟，也不用強求跟同事做朋友，更不要跟同事分享私人事，「因為會變成佢哋無聊時嘅話題」。亦有人提醒，上司的說話也不可以盡信，只有人工待遇才是最實際。

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大家還記得第一日返工時的情景嗎？有甚麼可以分享跟新鮮人嗎？留言分享一下吧！

同場加映：洪水橋方艙員工月收3萬打麻雀 網民分享返政府工離譜蛇王經歷

網上流傳相片，指洪水橋方艙有工作人員被指於辦工時間打麻雀，甚至打邊爐導致跳掣，引起全城嘩然，指員工月收3萬打牌打邊爐，蛇王程度匪夷所思。有網民指政府工一直都「hae底」，蛇王也是家常便飯。👉即睇政府工可以點蛇王👈