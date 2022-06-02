【英國/移民/歧視/天氣/治安】移民英國有不少事情需要適應，小至天氣，大至家居安全都要好好注意。YouTuber「EE Fishing」在頻道上載影片，分享在英國生活的5大理想與現實。



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片主Eric表示，在英國生活了半年，在移民之前亦從未到過英國，因此多多少少都會有一些幻想和擔心。在這段期間，他發現不同方面都有理想與現實的差距，例如保安、天氣、飲等。當中比較令他驚訝的，是會經常出現偷車賊，特別會針對混能車，因車底中的轉化器非常值錢，賊人拆下連偷走只需一分鐘左右，他要花費上千港元在車底加裝鋼板，更不會洗車，令車子看上去有點殘舊，減少被看中的機會。

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移民到外國，要搵工維持生活都不是易事，不少移民了的人都表示，在外國找不回香港的工作水平，包括人工、工種、職位等。最近有移民加拿大4個月網民在連登討論區發文「其實喺外國搵工真係無連登仔講到咁易」。👉即睇樓主搵工遭遇👈