【黃夏蕙/移民/夏蕙BB】藝人黃夏蕙今早（10日）在社交平台發文，表示將於今年8月離開香港，未有透露目的地。網民對消息大為驚訝，直言會一直懷念夏蕙BB，又指她是香港的女神，祝她祝一路順風。



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黃夏蕙在Facebook帖文中指出，過去以搞笑手法與民同樂，但今次一別，不知何時才可以跟大家見面，直言「無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家！」有網民對夏蕙BB的離開大感不捨，但仍祝福她身體健康，一路平安。

黃夏蕙每逢農曆新年，都會扮鬼扮馬，以該年生肖的造型到黃大仙上頭炷香，成為每年香港網民最期待的畫面之一。加上她敢言，不時就社會議題發聲，不少人視她為香港女神。其實黃夏蕙後生時，在那個無P圖及美顏相機的年代，顏值一點也不低！

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