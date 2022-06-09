2022年已經經過半年，上半年出現了不少奇人奇事，有人莫名其妙地爆紅，前一日仍是普通的豬肉店店員，下一日已經成為KOL；有人金句連發，對著結業店主講「生意好」；亦有人中伏，一個不小心就撞倒了5萬以上的玩具，驚動全香港。



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說起「威威豬」、「天線得得B」你會想起甚麼？一個是形容詞，一個是卡通人物，不過由2022年開始，可能這些字都有新意義。現在說起「威威豬」，你可能會想起一個人，說起「天線得得B」腦海中又會突然有它支離破碎的畫面。這9位2022年上半年冒起的風雲人物，香港人都一定聽過。

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李家超成為候任特首，他由見習督察做起，事業路上一直平步青雲，在警界屢破大案，轉換跑道後加入管治班子。公務多年來累積不少外號，例如警界同袍稱他為「沙塵超」、政界稱他為「鐵漢子」。隨著不少李家超往日事蹟被「考古」，才發現原來他在不同界別都是「有朵之人」👉即睇李家超7個另類外號👈