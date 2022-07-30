一半女人會打尿震!醫生揭小便打震2大成因　如廁後加這反應要求醫

講起打尿震不少人都會覺得係男士的專利，實際上這個如廁後不時會出現的反射性動作，並無分男女！有研究顯示100位男士入面，有85人會打尿震；而100位女士中則有58人會打尿震，可見比率均超過5成。到底是甚麼天時地利人和的因素，才會促使我們如廁後不自覺地打一個尿震？



《大叔的愛》劇照

自午膳起飲咗一大杯凍飲的你，膀胱在一輪雷厲風行的工作中，逐漸積聚到難以忍受的地步。明明坐係到都冇咁急，偏偏越行近廁所，急的感覺就越強烈，終於經過一番的掙扎後，你得到重生，更不自覺地打了一個尿震！此時在廁所中的你，忽然思考起這個尿震的意義……

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台灣泌尿科醫師程威銘表示，其實打尿震雖無確切的醫學研究結果，但可能原因共有2個，其一是與溫度流失有關，在冬天猶其明顯；其二則和神經調控有關，以以上的情況作例子，神經為了控制膀胱而活化，血壓亦隨之變高，同時卻又因為排尿，血壓突然降低，兩者為了得到平衡，便產生了顫抖這個動作。

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【女生都會打尿震？】

根據台灣泌尿科醫師程威銘引述相關的研究指出，男生裏大概有85％的人都會打尿震，相反女生之中只有約58％的人有此情況。

【打尿震的成因】

雖然打尿震只是十分常見的生理反應，對身體亦無甚麼壞影響。不過，若如廁後出現打尿震兼頭暈的症狀，那便是身體不適的警號，請盡快找相關的醫生就醫！

【打尿震的成因】

而關於人為什麼會在如廁後出現打尿震的情況，其實醫學界也未有確切的研究結果。不過，可能原因共有2個，其一是與溫度有關，其二是與神經調控有關。

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【原因1】熱量流失

人的會陰部一般都有內褲和外褲、裙等遮蔽，是身體最溫暖的部位之一。而如廁時脫下外褲，令身體接觸外部的冷空氣，導致熱量喪失，身體肌肉為了補充失去的熱量便以顫抖來代替，形成所謂的「打尿震」。

【原因1】熱量流失

另外，關於溫度的影響，小便排出亦會造成人體的溫度流失，身體自然也會透過顫抖來產生熱量。最直觀的例子就是，冬天如廁後的溫度差異比夏天更大，亦更容易發生打尿震的情況。

【原因2】神經調控

人體有自律神經系統，分別是緊張時會增加血壓，而較為興奮的交感神經；以及放鬆狀態時會較興奮的副交感神經。

程醫師指若然膀胱積得很滿，此時交感神經便會處於活化狀態，為了抑制膀胱收縮而變得興奮起來。

【原因2】神經調控

同時，衝向廁所的你，因為排尿這種放鬆的感覺，而令副交感神經亦興奮起來，但過程中會令血壓下降。最後，身體為了保持自律神經系統的平衡，便強制活化交感神經，而產生全身酥麻、肌肉抖動的反應。

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