便秘｜20歲女生10日無大便　狂食藥都無用! 醫生: 跟一習慣有關

不少港人都深受便秘困擾，即便改變飲食習慣或多飲水，但便秘情況依舊。有台灣醫生早前在社交媒體發帖，分享一名20歲女生受便秘困擾的案例。女生服下4粒通便藥，便秘情況仍沒有絲毫改善，經過數次回診，發現原因竟是睡眠問題。



《怪胎》劇照

台灣敏盛綜合醫院 微創手術中心 執行長陳榮堅醫生早前在其Facebook專頁發文分享，講述一名20歲女生長期便秘，經常便秘一週至十日。經過一連串檢查，發現該名女生身上出現大腸無力症狀況，腸道蠕動較差。初期治療時開了藥，以及建議對方改善飲食習慣及多飲水，但兩週後女生覆診時表示即使吃了4粒通便藥便秘情況依舊。

問診期間女生突然要求醫生開安眠藥。想到她的血液報告數值正常，陳醫生就此意識到便秘原因可能與病者的平日睡眠狀況有關。女生表示，她的睡眠品質相當差，每睡兩三個小時就會醒來，此可能導致自律神經失調，而自律神經亦包含腸胃道神經。

《當你沉睡時》劇照

陳醫生表示不少疾病都與睡眠息息相關，長期睡眠不足除了容易導致肥胖、内分泌失調、損害腦神經導致焦躁與記憶力衰退等。睡眠不足亦會影響消化系統，如胃食道逆流與大腸無力症，這些問題可以互相影響，形成惡性循環。

醫生這次開了適量的安眠藥給她，並請她在一週後覆診。果不其然，女生的排便情況大幅改善，故可以減少通便藥劑量，而安眠藥亦可以逐漸停藥。

女生案例正因睡眠問題影響消化系統，而排便困難又影響睡眠，形成惡性循環。陳榮堅醫生說：「幸運的是，我們找到了對的切入點，才能將狀況慢慢導回正常。」

資料來源：外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地

同場加映:大便後抹到冇漬不等於乾淨 專家教擦屁股：抹到這現象是警號！

有台灣毒理學專家，在個人Facebook專頁上發文，指不少人都覺得，去完廁所後擦屁股時，一定要擦到廁紙全白、不再殘留大便的痕跡，認為這樣才是乾淨，原來這個想法有偏差！點擊看全文 👉👉👉大便後抹到冇漬不等於乾淨 專家教擦屁股：抹到這現象是警號！