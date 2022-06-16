MIRROR出席8月Summer Sonic　日媒：香港咁少靚仔都出到偶像

撰文：白兔糖
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【MIRROR/演唱會/Summer Sonic】人氣男團MIRROR在8月20日將衝出香港踏上日本音樂節Summer Sonic的舞台；日前有媒體上載一篇文章，向日本網民介紹MIRROR時，竟形容他們是「在靚仔率低的香港終於出現的一隊偶像團體」？！

MIRROR最近售賣紅館演唱會門票，引大班粉絲和前夫爭相撲飛，在8月還會登陸日本舞台，影響力十足。日本網媒WorldVoice的一位居港日本人記者マリエ撰文寫道「在靚仔率低的香港終於出現的一隊偶像團體、將在Summer Sonic登陸日本」；當中以親身經驗講述MIRROR的人氣理由。

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マリエ形容MIRROR自2018年出道後在香港引起了「社會現象」，是香港首隊多人靚仔偶像團體；有唱歌和Rap擔當，12個成員都會跳舞。雖然比起BTS的整齊、高難度舞步可能會比較遜色，但是在香港出現能歌善舞的12個靚仔已經實屬難得。她更分享自己親身體驗，表示自己暫回日本後再返回香港時，每次都會因香港男性的俗氣而受到衝擊。「如果你喺香港見到靚仔，咁你嗰日真係好好運！」

マリエ形容姜濤是正統Johnny’s系偶像（Instagram：@keung_show）

她亦介紹「MIRROR中3個比較突出的成員」，美男子Anson Lo、媽媽粉最愛的Edan和Johnny’s系姜濤。形容美男子Anson Lo有完美的妝容、經常露肉，在團内的定位與BTS V相似。而Edan則是港大畢業、鋼琴有8級，是媽媽們夢寐以求的高配兒子。Johnny’s系姜濤則是正統派偶像、有甜美的相貌，是團隊的C位，與BTS 成員JK一樣。

マリエ講到經過社會事件和嚴格的防疫政策，MIRROR為香港人帶來治愈，形容他們是香港最耀眼的星星。鼓勵日本人到音樂節Summer Sonic的舞台，體驗MIRROR捲起的陣陣「清爽夏日微風」。

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