【尋人記/方東昇/TVB節目】由有新聞才子之稱的方東昇主持，早前開始播出的TVB節目《尋人記2》大獲好評，節目以非常微小的線索，去找出幾十年前受訪過的小市民，再帶出一段段故事。節目尚未播完，已經有網民希望可以出第三季，更列出尋人名單。



👉91歲女神黃夏蕙8月移民 16歲靚樣曝光 網民驚嘆:當年靚到沊一聲

《尋人記》自播出以來，每一集都成為網民討論焦點，由節目組的尋人過程，到金句百出的方東昇，以及橫跨幾十年的故事，成為TVB近年難得一見的高質節目。有網民在Facebook上發文，指希望節目可以開拍第三季，希望大家可以集思廣益，為節目提供靈感「如果尋人記開第三集，你哋最想睇咩故事？」

不少留言都希望，可以找到當年一些網絡紅人，或者爆紅的小人物，例如肥仔一跌渠就連部單車都失去的「海底奇兵」，他的一句「濕L晒唔L驚」，成為不少人的口頭禪，不少網民都希望知道你的近況。除此之外，好壞的凱婷、拔萃陳庭佳等，都榜上有名。

+ 3

👉叻人通常早走、留得耐唔代表勁！13句職場老鬼教精00後的打工名言

大家對他們有沒有印象？如果真的有第3季的話，會希望找到哪一個人呢？留言分享一下吧！

同場加映：林鄭班子最後倒數 9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事

【林鄭月娥/李家超/行政長官/任期】本屆特首任期還剩2個星期，林鄭月娥的班子可說已經進入最後倒數，早前林鄭表受傳媒訪問時表示，指自己對中央及香港市民無愧。林鄭任內出現大量社會事件，亦經常被批評自大、不聽勸。而她的管治班子，5年來亦鬧出過不少笑話及烏龍。👉林鄭班子最後倒數 9個高官任內膠事：陳帆睇新聞先知沙中綫出事👈