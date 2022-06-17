即使性格再怎樣多疑，相信都不會有人懷疑另一半的性別。近日一名純情女生由拍拖、結婚甚至發生性行為，都一直以為身邊的另一半是男生，怎料對方其實是同性，除了多處隱瞞更騙去她大筆金錢，然而她差點就相信對方的辯解...



NA（左）和Ahnaf Arrafif / Kumparan.com

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印尼占碑近日發生一宗超離奇結婚事件，一名化名NA的女子結婚接近1年才發現枕邊的「丈夫」是女人，而且二人還曾發生性行為，令她不惜反面也要告對方上法庭。

根據印尼Kumparan.com報導，2021年，NA在交友App認識22歲的醫生Ahnaf Arrafif，只聊天兩星期就見面。Ahnaf為人不錯又幫她照顧生病的父母，二人拍拖1個月即結婚。婚後4個月，NA媽媽因未見過Ahnaf打大赤膊的樣子而生疑，於是詢問女兒。

二人拍拖1個月後，於2021年10月結婚 / Kumparan.com

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NA回想才驚覺她每次和Ahnaf啪啪啪期間，都被對方用圍巾或衣服蒙眼，所以她從未見過「老公」的生殖器官。而且Ahnaf自稱在紐約留學讀醫，卻沒有學歷證明，NA結婚以來也只和他的家人聊過電話。

面對種種疑點，Ahnaf辯稱患上荷爾蒙失調才令胸部比較「隆起」，所以在家也穿著衣服。雖然NA選擇相信另一半，但外父外母決意報警，才揭發Ahnaf學歷造假，真身甚至是個名為Era Yani的女性！

Ahnaf真身是名為Era Yani的女性 / Kumparan.com

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NA在庭上怒訴Ahnaf的一切行為：「這10個月來我完全不知道他是女人，因為我們的關係和一般夫妻沒分別。」她懷疑自己被蒙眼時都不是與Ahnaf行房，還被騙去3億印尼盾（港幣約15.8萬元）。

目前印尼除了亞齊特區穆斯林之外，同性間發生性行為並不犯法，同性伴侶及婚姻則全國不獲承認。案件仍在審理當中，Ahnaf已被還押於女子監獄。

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