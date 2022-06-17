【威威/黑社會/紋身/荃灣威威/威威豬】威威人紅是非多，爆紅之後不斷被翻出過往照片，當中傳聞有真有假，不過他近日竟被指是黑社會，令拍片解釋的威威也忍不住眼濕濕。



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荃灣肉類分割員劉宋威（威威）在網絡爆紅後，近日瘋傳多宗有關他的負面消息，令威威忍不住拍片澄清。他在片段一開首已帶有哭腔，淚訴自己被指是黑社會：「我都係基層出身，屋邨長大，點解有紋身就唔係好人，要俾人歧視？點解我工作係賣豬肉，揸住把刀就俾人話斬人？」

威威在網絡爆紅後更有廣告拍 / YouTube截圖

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威威直言，聽過很多人說過人紅是非多總會被攻擊，現在體會到這感覺原來都不太好受，「係幾大壓力，幾唔開心」。他知道控制不到別人的說話，只可以做好自己，更透露已找紋身師傅設計了「威威豬」紋身紀念一班Fans的愛護。

說到後段威威由哭腔變到眼濕濕，招牌「桃花眼」因委屈而水汪汪，雖然很多Fans都有留言打氣，不過仍有不少人認為他想哭的表情太假，而且眼濕濕到一半就結束短片是公關技倆。

威威由哭腔變到眼濕濕，不少人認為他想哭的表情太假 / FB @威威 劉宋威

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網民形容他：「喊極都未喊到好尷尬」、「紋到咁唔係黑社會？貪啲龍虎鳳好好睇？」、「明明係黑底豬肉佬，但又要扮晒斯文怕醜咁」。其實威威被指是黑社會之前，已有不少負面傳聞。

👇點撃圖片看威威3大黑歷史👇

【1】疑似曾是黑社會

有網民貼出一個2012年的FB貼文，相中人無論是樣貌及用戶名都與威威十分相似，半裸的威威有一大片紋身，而且是「左青龍右白虎」Style的設計，江湖味極重。有網民爆料威威食女無數，而且不是正人君子：「有朋友識佢之前個女友，話佢唔係好人，撈開古惑…之後先轉行切肉」。

【2】疑似做過傳銷

連登仔開Post指威威賣過一枝聲稱可以去除眼袋、胸部更豐滿、提臀、修復痘疤等功效的護膚品，更曾與產品合照；另外威威也試過在FB招攬員工，內容極有老千Feel：「有冇朋友想喺唔影響正職嘅情況下每月賺多1萬至5萬？要識玩Facebook同Wechat、溝通能力良好、出嚟做嘢至少2年。先相信，後看見，歡迎預約了解生意制度或試噴產品。」

【3】疑在TG鬧MIRROR、COLLAR

YouTuber「苦男 Bitterboy」拍片公開威威TG群組對話截圖，一名自稱「威威」的成員多次鬧MIRROR和COLLAR的粉絲是「傻X」，又指兩團人都很Cheap。不過其經理人就否認指控，澄清威威本人只有FB、IG和YouTube三個平台，沒有Telegram，暗指是被冒認身份。

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