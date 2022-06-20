日本人妻搶做「微色情」下海賺錢月入X萬　一次過滿足慾望與荷包

全球疫情爆發、經濟動盪，在日本大環境不好的當前，本是就職弱者的女性，也需從事副業才能負擔生活開銷。



Facebook粉絲專頁「日本省錢小站」以主題「女孩子要怎麼靠微色情來安全賺錢」分享，日本女性是如何靠著「微色情」賺錢，同時滿足慾望及荷包。

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日本雜誌《週刊SPA！》為此整理了4種不需要專業技能便能從事的「副業」，短期從每天在創作者平台上發10張「微裸照」、等待拍片機會和壯帥導演交友；長時間到一週8小時陪人視訊聊天、一個月20小時上傳自拍影片讓人購買，月收入落在5萬至100萬元日幣（相當於港幣3000元至5.8萬元）不等。

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提及日本女性的從業動機，不乏有忠於自身意志才做「微色情」副業的人，但也有因為老公給的生活費不夠，為了讓小孩吃飽才去投身副業的人妻。例如某位媽媽生了三個小孩，老公的年收入300萬元日幣（相當於港幣17萬元），每個月給她的家計費不到6萬元日幣（相當於港幣3400元），人妻擔心男人愛面子，最後只能自己下海賺錢。

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貼文一出，網友們也紛紛留言表示「看日本節目《跟拍到你家》就覺得，日本夜晚的工作好像真的很常見欸」、「日本女生在日本真的是相對弱勢，很多不幸的事一直都有」、「因為肺炎的關係，戴口罩拍，成了避免身份暴露的利器」、「昨天看到一篇パパ活（爸爸活，即年輕女性透過與男性用餐等活動，獲得金錢或物質利益）的相關新聞：疫情影響，除了從業人員增加導致削價競爭之外，也出現一些窮パパ（爸爸），利用洗澡的時候竊取妹紙（子）的財物」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】