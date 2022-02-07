日本甜品主題時鐘酒店可愛到失激情　盤點特色情趣酒店這間啱懶人

前幾天，有一位日本網友發現澀谷開了一家甜品主題的情趣酒店，一下子就引起了熱議，不少網友直呼「卡哇伊」！酒店的外觀看起來就好像朱古力屋上面掛滿了曲奇、朱古力、奶油花，不管白天還是夜晚，各有「誘人」之處啊！



這個帖子火了之後，就有好事網友po出了內部的房間：滿牆的貝殼小蛋糕，床也是大大的貝殼形狀，連枕頭都是兩個甜甜圈，旁邊是鏡面蛋糕座椅，天花板上的抽氣扇，是不是都做成了夾心餅乾的模樣？各種朱古力鑲嵌在牆上，仿佛如同一場「甜蜜大戰」的觀眾，讓你在揮灑激情的同時，感受來自高級甜品界的曖昧氣味。估計「素淨」一點的也就是麵包主題房間了！

▼▼▼按圖即睇「卡哇伊」的甜品主題情趣酒店▼▼▼

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既夢幻又唯美的情趣酒店，隔著屏幕都聞到了愛情的香甜味，但是總感覺哪裏不對勁！中國網友看見了後，一針見血：「可愛到沒有世俗欲望，甚至想打開電視看動畫片」！確實，進到這個屋子裏，日站君腦中已經浮現出一部《格林童話》了。

也由此可見，日本城市中情趣酒店之間是有多麼內涵！今天，日站君就盤點一下日本的情趣酒店，給大家開開眼界！

刺激，就要進行到底！

▼▼▼按圖即睇日本特色情趣酒店▼▼▼

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大船房：江戶幕府風

走進這間標記「舟」字樣的房間，瞬間來了個穿越！傳統的日式榻榻米客廳、木質的梳妝台，一邊還有用鵝卵石、植物裝飾的日式景觀。往前走就會發現，還有一艘床！這形狀、這場景、這隱喻，車開的猝不及防！

床頭復古的小台燈散發著橘色的光，牆上還有大朵大朵的牡丹裝飾畫，顯得整個房間更加曖昧了！這間大船房可不單是仿古啊，最重要的氣氛拿捏到位了！

哥德式暗黑房：曖昧顏色一籮筐

近幾年，華麗的羅莉塔服飾大受歡迎，尤其哥德元素與暗黑風格聯繫在一起，就更帶感了！這不，這間哥德主題房就「黑化」了！首先這個床上四件套就不一般，經典黑、粉配，再加上層層疊疊的褶皺設計，大部分的牆面都是鏡子，還印上了玫瑰花圖案，粉紅粉紅的水晶吊燈看著就很浪漫！

酒店在這間裏還給準備了3套符合主題的服飾，可以去「更衣室」裏換上。重點來了！這個「更衣室」裏是3面鏡子，全方位一覽無餘！放下細繩簾子，就有了影影綽綽的感覺，這大概就是來自「小惡魔」的誘惑吧！

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摸不著頭腦的迷宮房

誰能想到，當你推開門的那一刻，迎接你的不是柔軟的大床，而是一間迷宮？兩個人從交流感情跨越到跟臥室之間的另類「捉迷藏」，真是沒誰了！

當然，在尋找的過程中還有迷惑性道具「床墊」，至於是用來充當障礙的，還是解燃眉之急的就不好說了！而真正的臥室，並不是我們固定思維裏轉角遇到豁然開朗的，而是要穿過牆上的洞！對此，酒店的老闆說，「迷宮房型的設計可以讓客人玩躲貓貓play、多床多地play，客人越疲憊越盡興！」啊這？

「佛系」蓮花房

這是一間「蓮花房」，聽這名字就感覺韻味出來了，然而推門而入會發現，批發市場買來的藤編桌子當做是蓮花的蓮蓬、一片片綠色塑料質感的圓形茶座是荷葉。

酒店老板介紹了，整個房間的靈魂是就餐區！因為距離床特別近，所以「吃完飯後只需往後一倒，就可以享受接下來的美妙時光了」！適不適合情侶日站君不知道，吃完就躺床上倒是懶人福音啊！

競爭太激烈了

除此之外還有不少創新房間，像是遊樂園主題房，分分鐘進入童話系列！（囚）禁欲系play也是萬萬不能缺的！也包括年輕人追求的速度與激情！

還有房間裏擺駱駝的，令人不太清楚自己是不是來阿拉伯工作。當然也有設計的富麗堂皇，讓走進酒店的人一度誤認為是五星超高級酒店的。

不過，這種的房型固然受歡迎，但是論起銷量，那必然還得是經典款！

一對一精準授課，場景、服裝、輔助道具全部到位！不愧是情趣酒店「銷量之王」——校園play！只能說為了實現人類最深層次的欲望，島國的情趣酒店確實做到了「客戶至上」。

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保密性一流！

看過這些奇葩房間想必不少人心裏都犯嘀咕了，這要是想訂哪間不可言說的房型，怎麼跟前台開口？過程中再遇上其他人那不得是讓人尷尬的現場！其實完全不會。日本的情趣酒店分為鐘點房和全日房兩種，一般鐘點房的使用時間是90分鐘到120分鐘，各種房型都在屏幕上選擇，而且這個過程中都是個人操作，不會見到任何服務人員。

如果需要兌換房卡，那麼窗口也有簾子遮擋，雙方都看不見對方的臉，這下免去不少尷尬！如果想單獨購買商品、就餐的話，服務人員會把商品、餐食放進房間特設的小窗口，然後上「暗號」：按一下門鈴表示「東西送到了」，再按一下門鈴表示「我已經走了」。感覺全程都有一種「OK，我懂」的氛圍！甚至，連酒店的地下停車庫都給入住酒店客戶的車牌手動打碼！把服務做到這種程度，誰看了不得說一句「貼心」！

奇葩腦洞真的絕了！

據說，日本情趣酒店的歷史最早可追溯到江戶時代，經過漫長的發展，進步性（年輕人喜歡的場景）、技術和保密性都有了飛躍！到了現在，日本社會大概有4萬間情趣酒店，如此龐大的產業，可想而知每天有多少人前去光顧、每年又會有多少營業額！

盈利雖然多，競爭力是真的大！難怪情趣酒店行業各出奇招了！店家瘋狂工作，各種奇葩腦洞一頓輸出，什麼臉紅心跳、讓人意想不到的場景分分鐘逼真再現，就是為了多吸引社會上的年輕人，情趣酒店都被他們「玩出花」來了！

那麼，這裏邊的情趣酒店，你覺得哪個設計的最好？最想去哪一家？不妨留言區直言。

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