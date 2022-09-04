4大星座男最叻玩弄感情！處女男欲擒故縱　雙魚男玩失蹤另有目的

在感情裡，你有沒有總因為對方突如其來的疏遠和冷淡而不知所措，甚至為此傷心不已。其實那都是感情中的套路。對方從一開始就在設局，對你沒有半點真誠。



尤其是當他們別有所圖，而你又一無所知，那受傷就是必然的了。那就一起來看看，十二星座中的誰最會欲擒故縱的小把戲呢？遇到了要記得遠離喔！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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雙子男

雙子男是感情上的高手了，他們就是因為太懂女人的小心思，所以才知道怎麼去迎合對方。雙子男並不是那種心急的人，一旦遇到讓自己心動的女生，他們就會好好地策劃一番，會想著怎麼做才能夠更好更快地拿下對方。

而雙子男採取的就是欲擒故縱的把戲，每次看似都很主動，但是關鍵時刻又會很冷淡。通過這樣的方式把女生的心吊著，最後再發動攻勢，成功對他們而言就是顯而易見的事了。

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處女男

處女男平時是比較不動聲色的那種人，他們很少會讓你知道他們真正的想法。而是很喜歡撩撥你，跟你玩曖昧。但又像一陣風似的，給人若有若無的感覺，讓你很難把握住他們。

在你真正迷戀上他們之前，處女男都不會給你一個承諾，而是就這樣吊著你的胃口，看著你不斷走進他們設下的愛情陷阱。處女男就是玩欲擒故縱的高手，所以靠近他們要格外地小心。

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天蠍男

跟天蠍男交往一定要小心點，不要輕易地動心，否則到時候會被他們牽著鼻子走。因為天蠍男從來就不是那種會直截了當去表白的人，他們對待感情的態度就是欲擒故縱。不管自己再怎麼喜歡對方，他們也會讓對方吃點苦頭。

比如一開始各種吹捧對方，然後某天又突然不聞不問，變得特別地冷漠。天蠍男就是很擅長利用女生的心理去玩弄感情。他們簡直是愛情把戲裡的個中高手。

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雙魚男

雙魚男是很浪漫多情的那種人。他們跟女生打交道時，總是做各種女生喜歡的事來打動對方。比如，會說很多甜言蜜語誇讚對方和會很貼心地為對方做各種小事情。但是等到你真的想要靠近他們時，他們會變得各種聯繫不上和經常性地消失。

而當你想要放棄時，他們卻又會用各種溫柔浪漫的攻勢纏上你。這樣子讓你為了他們一會高興一會生氣的，從而變得越來越在乎他們的存在。

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