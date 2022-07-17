脫單必學！一文看清如何倒追12星座男　想同處女男拍拖難過登天？

以往的戀愛觀裡都是要求男追女的。因為女生一旦主動就會被人笑話，會覺得她們也太倒貼了吧。但這都只是過去的陳舊思想而已。新時代女性不僅要自強自立，更是要勇敢地去追求自己喜歡的人。憑什麼男生可以跟自己心愛的女人在一起，而女人只能被動地等待呢。



不要有那麼多的顧慮，要是遇到一個讓自己特別心動的人，那麼就主動出擊吧。其實不管是男生也好，女生也好，誰都喜歡那種被人認可的感覺。所以就算是女生主動地去表白，大多數男生也不會排斥的。若是覺得對方很好很優秀，他們還會特別的高興。

只是不同的男生對待感情會有不同的態度，有的人就喜歡轟轟烈烈，愛了就直接說。而有的人會比較注重感覺，會想要等到一個讓自己心動的人。而今天要給大家分享的是戀愛秘笈，讓女生們知道到底怎麼倒追12星座男會比較有效？（點圖放大瀏覽「如何倒追12星座男」👇👇👇）

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白羊男

如果想要倒追到白羊男，那麼你的性格要足夠的活潑才行。因為對於那種悶悶的女生，白羊男壓根就不會想要花心思去瞭解。哪怕對方其他方面很優秀，白羊男也會覺得跟這樣的女生生活在一起太壓抑了。對於愛玩的他們來說，遇到一個志同道合的女生簡直是太難得了。所以一旦女生積極主動點，白羊男很快就會淪陷。

金牛男

對待害羞靦腆的金牛男，你千萬不能過於主動，因為一主動就把他們給嚇跑。金牛男會懷疑你是不是有什麼企圖，否則為什麼對自己如此的熱情。金牛男習慣了一個人獨來獨往的生活，所以若是女生說喜歡他們，金牛男也會嚇得不知如何回應。而想要倒追金牛男就要跟他們從朋友做起，然後慢慢地滲透進他們的生活裡才行。

雙子男

對於木訥的男生，才需要那麼直接地去表達心意。否則你做得再多，他們也不會猜出你的心意。但是倒追雙子男就簡單多了，他們早就是愛情這方面的老江湖了。只要你一個眼神示意，跟他們眉目傳情，那麼雙子男自然就會知道你的心意。若女生長得不是很糟糕，那麼雙子男就會欣然接受。他們會覺得主動送上門的，有為何不呢。

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巨蟹男

巨蟹男不是那種理性的人，生活中的他們會偏感性。所以巨蟹男的內心是很柔軟的，會特別容易被大大小小的事情給打動。而倒追這樣的巨蟹男挺容易的，只要你做到天天陪他們談心就行。因為這樣子的話，巨蟹男會習慣有你的陪伴。遇到什麼事情，他們就會第一時間想到你，會想要跟你傾訴。

獅子男

當你每天都給獅子男準備愛心便當時，他們就會知道你什麼意思了。雖然獅子男有時看起來傻乎乎的，但他們可一點都不笨。尤其是女生已經在這麼主動的情況下，獅子男也會用實際行動去回應對方。哪怕剛開始對對方並沒有太多的感覺，但是他們願意跟一個給自己準備便當的女生試試，他們會主動上鉤的。

處女男

想要倒追到處女男可不是一件簡單的事，你必須要做得比他們還優秀才可以。因為處女男的眼光一向都很高。對於平庸普通的女生，他們壓根就不會放在心上。而你若是比他們優秀許多，那麼只要你稍微釋放出一點曖昧的意思，處女男就會上趕著跟你聯繫。他們巴不得可以跟這麼優秀的女生變得親近。

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天秤男

天秤男其實很好追，只要你對他們特別好。每天嘴上掛著他們的名字，那麼天秤男就會自然而然地把你當成是很親密的人。這是因為天秤男一直以來都是比較缺愛的那種人。他們習慣了自己被忽視，而現在居然有個人把自己捧在手心上了。那麼天秤男自然地就感到受寵若驚，然後就會乖乖上鉤。

天蠍男

如果倒追天蠍男，你不能太主動也不能太頻繁，因為喜歡他們的女生有很多。面對那種很瘋狂的女生，天蠍男是不屑一顧的，壓根就不想跟對方有什麼關係。若是你每次出現在他們面前都一副很高冷的模樣，一副看不起天蠍男的樣子。那麼他們就會覺得你很特別。到時候你再去倒追，就是水到渠成的事了。

人馬男

倒追人馬男並不難。只要你能讓他們習慣了你的存在，讓他們不管做什麼都會想到你。那麼倒追到人馬男就是志在必得的一件事了。因為人馬男是特別容易形成習慣和依賴感的一個人。若是你什麼事情都能幫他們解決，他們就會越來越習慣和享受這種被照顧的感覺。當你哪天不在了，他們會感到各種不舒服。

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山羊男

山羊男是很相信緣分這個說法的，若是他們覺得你們兩個很有緣，自然就會願意被你倒追。否則不管你多麼的積極主動，山羊男都會不屑一顧。因此對待山羊男，你就需要提前去瞭解好他們的行蹤，然後去跟山羊男偶遇。只要次數一多，他們就會對你很有好感了。

水瓶男

水瓶男只相信自己的感覺。若是跟這個人在一起能特別的自在，那麼他們就會願意跟對方玩在一起。若是覺得跟對方在一起很無趣，那麼水瓶男就會越來越排斥。所以想要倒追到水瓶男，去提前瞭解一下他們的興趣愛好是什麼，然後投其所好就可以了。跟水瓶男玩得開心了，一切就是順其自然的事。

雙魚男

對待雙魚男千萬不能著急，因為一著急就會把他們給嚇跑。雙魚男從都不相信一見鍾情。而且非要選擇的話，他們更願意接受日久生情。因為在雙魚男看來，兩個人經常接觸才會有感情。所以想要倒追雙魚男，就要跟他們從普通朋友做起。等到時機成熟了，再去表白拿下他們。

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