征服12星座男的終極獵心法則　冷處理反而令這個星座更愛你

一個女生在和男生相處時，當對男人萌生愛意就會想和男人在一起。這個時候，女生就會不自覺親近、討好男人，也會留心男人的事，而且跟個媽媽一樣恨不得幫他們處理好生活上所有的瑣事，這樣做只為博取男生的歡心。但是女生在和男生發生分歧時，女方總是先選擇退讓事事讓著男生，想著以自己的退讓打動男生，從而獲得男人的好感贏得男生的真心。



然而很多時候，都是女生一廂情願的想法。其實要知道，女生想走進男生的心裡得到他們的重視，不可能只是討好男生或者糾纏他們，這樣做往往是沒有什麼效果的。

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女生若是在兩個人相處時注意自身的發展，不斷完善自己讓自己變得更好的話，在這個時候，女生常會變得很耀眼吸引男生的注意力，從而也會獲得男生好感的，這樣可能也會讓男生對女生心心念念付出真感情。當然還是具體要看個人的啦，一起來看看征服12星座男的終極法則吧。

白羊男

眾所周知白羊男的自尊心不是一般的強，卻非永遠的一根筋，而是在事後自己會進行反思和道歉。所以與他們相處，需要經常對他們來些小刺激，接著送上個大大的蜜棗。因為他們有一點就是脾氣說上來就上來一下子就爆發，這時就要冷靜了，在他們吵的時候默默在一邊聽著就可以了，然後他們沒有對手就會有挫敗感了，再跟他們說兩句好話，效果明顯會被吃住。

金牛男

固執的金牛男骨子裡其實是很溫柔的，首先要有自己的生活情調和高雅的生活品位，讓他覺得對方很特別。接著就要展示勤儉持家的本事了，他們對能這類女生是很有好感。相比於其他星座男來說，金牛男還是比較實在的，安定、現實的生活就是是他們所追求的，就是一定得要會幾道拿手小菜，當他們生氣的時候，做一桌他喜歡的美食，一下子就恢復過來了。

雙子男

面對他們的時候不要一副無精打采的樣子、偶爾給頭髮染個新顏色、裝扮一下新的風格、給屋子刷新的顏色、或者給車子換個新座椅……等等，這時你就會發現雙子帶著一雙好奇的眼睛出現了在你身上。然後他們就會像換了個人一樣，嘴巴一張各種甜言蜜語的伺候著你，並且眼神會帶溫情脈脈的那種，誰讓雙子男們是好奇心害死貓的那種人呢，對他們來說只要有新鮮花樣展示給他們看，他們立刻能先把舊情變新情。

巨蟹男

巨蟹男把教養這一點看非常重，他們認為有教養的女生才能夠把自己的孩子給教好。畢竟他們希望自己將來的孩子是有道德而且積極陽光的那種。還有他們巨蟹男本身也是非常顧家的人，他們很少會隨便到處去的，畢竟家裏人更重要許多，他們自己會把時間更多花在陪伴家人身上。所以他們只會找那種跟自己一樣都是特別顧家的女生來作為伴侶。

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獅子男

誰都知道獅子男的脾氣是動不動就發火的，還是發起火來軟硬不吃的那種，別人跟他們道歉，他們根本就不會去搭理，但是別人不跟他道歉吧，他們又會主動找對方麻煩。最好的做法就是，當他們衝過來要對你發脾氣的時候，就立刻離開可以不用理他們了，獅子男他們自己好好呆一下就可以了，留點空間讓他們自己慢慢心裏平復，過了一段時間他們會自己好起來的。

處女男

作為他們的戀人，最重要的一點就是不可以去擾亂他的一切計劃，畢竟每個計劃都是他付出了各種精力才有的，他們的計劃一旦被打擾，可能就沒辦法完美地完成，而他們又有強迫症，這對他們來說會是種折磨的。所以征服他們的第一點就是一定不要在他們工作的時候打擾他，不把處女男惹急了，他都會把對方寵成小公主的，順其自然地和他們相處就好了。

天秤男

他們認為自己生活都那麼的忙碌了，也有太多的事情要處理，所以不會希望對方太無知的那種，不要什麼事情都來問他們自己，要有自己主見。然後對方也一定不要很粘人，不能是一天二十四小時都跟著他們，這樣他們的內心不會有一絲的感動而只是滿滿的反感。他們會想大家其實需要有自己獨立的空間做自己的事，所以他們會被那種獨立的女生給征服的。

天蠍男

征服天蠍男其實很簡單，那就是讓他們愛上你，然後他們就會變得順從。就是那種不用跟他們天天聯繫，也不用一天到晚都粘著他們，重要的一點就是讓他看到你的真心。當天蠍男遇到困難的時主動站出來幫他們，他們就會適當的做出回報。還要懂得對他們欲擒故縱，時刻在他們面前保持一定的神秘性，讓他們覺得好像有什麼是他不知道的，他就會對你的興趣越大。

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人馬男

人馬男愛玩是不用說的，連他們找的朋友，也都是要跟他們有共同愛好才能夠玩到一塊的人。所以先培養跟他們共同的愛好是很重要的，這樣一來人馬男也會高看一眼，而且兩個人在一起的時候也不會太過無聊，有話題的深入，雙方的感情也會隨著升溫。畢竟他們也希望自己的女友可以融入到跟他們朋友一起的這個圈子裡，可以跟他們的朋友打成一團，接著得到大家認可。

山羊男

山羊男不會喜歡那種嬌滴滴的、任性的、什麼事都需要依附別人而活的女生。事實上，他們欣賞的是那種個性獨立又堅強、活得很瀟灑的人。這樣的女生會讓他們深深的被對方的個性所吸引，更想要靠近對方。然後也需要女生在性格上符合他們的審美，他們也會特別的講究兩個人來往的這個過程中彼此互相尊重。做到這些的話，那麼女方在山羊男的心中就會加分不少的。

水瓶男

他們與山羊男有點相反，比較喜歡那種身嬌體軟的類型，尤其抵擋不了撒嬌，女生一這樣做他們水瓶男就一下子心軟，什麼條件都答應對方。靠近他們一定要讓自己先學會撒嬌或者是偶爾的一些小性子，都是很受用的。這樣一來，會想要好好疼愛對方。同時水瓶男也是個有點驕傲的人，也在意別人的評價，時間久了他們可能會在崇拜他們的女生身上找到更多的自信，這讓水瓶男覺得十分的有成就感。

雙魚男

他們喜歡笑容滿面的女生，因為對比他們看到那種愁容滿面的女生，他們都會覺得自己的心情也會因此而受到了不好的影響。而這種愛笑、性格活潑的女生，雙魚男會想，如果未來一輩子跟這樣的人生活在一起應該是會挺幸福的。當然並不是那種輕易的就會愛上對方的，他們其實是慢熱的，會在生活中跟對方不斷接觸中慢慢去發現對方很多的優點。

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