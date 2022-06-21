【珍寶海鮮舫/沉沒/陰謀論】香港地標之一珍寶海鮮舫，上星期二（14日） 啟航離港，昨晚（20日）香港仔飲食集團發聲明表示，珍寶海鮮舫已經於南海西沙群島附近水域沉沒。不少網民都指珍寶海鮮舫「死於非命」，指其設計根本不可能遠航，更有人找出1999年，當時珍寶集團旗下珍寶皇宮「遠征」菲律賓的照片，直指當時的方法才更合理，質疑今次珍寶海鮮舫沉沒，是一場「謀殺」。



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根據香港仔飲食集團發聲明，6月18日珍寶海鮮舫行駛至南海西沙群島附近水域，遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。聲明又指出，事發地點水深超過1,000 米，打撈工程非常困難，對意外感到難過不捨。

不少網民都認為，珍寶海鮮舫的處理方法根本是「當垃圾咁掉落海」，更翻出了1999年，珍寶海鮮舫姊姊船，同珍寶王國的「海角皇宮」的出海照片，直指「23年前已經識咁運，點解今次反而直接拖出海？」

1999年「海角皇宮」移至菲律賓時，是利用半潛船運送。（網上圖片）

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當年「海角皇宮」移去菲律賓馬尼拉港時，是利用半潛船運送。至2011年10月，信德集團有限公司將該船轉贈青島市政府，由菲律賓歷時八日運抵青島。經歷2次長途海上轉運，海角皇宮仍然可以營業，網民認為，當年運船技術已非常先進，香港仔飲食集團不可能不知道有更安全的方法。公司強行將海鮮舫拖出公海，陰謀論一點說，只是為了棄置海鮮舫，一了百了。

1999年「海角皇宮」移至菲律賓時，是利用半潛船運送。（網上圖片）

大家認同香港仔飲食集團今次的處理手法嗎？還是覺得海鮮舫的沉沒另有內情？留言分享一下看法吧！

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